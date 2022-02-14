羽生結弦記者會粉絲鬆一口氣　沒宣布退休：享受在冰面滑翔的感覺

日本「冰王子」羽生結弦2月13日突然宣布14日開臨時記者會，引起有關他是宣布退休式是結婚等猜測。最終他今午5時半於北京冬奧會的主新聞中心的立春廳現身。他是因新冠肺炎疫情的因素不能在比賽結束後受訪，於是決定今天召開記者會。

他在記者會上主要談及比賽的狀況及心情，未如外界所猜測般，在記者會上宣布退休或是談及個人感情生活。

他在記者會上說，對於自己沒贏得金牌感到遺憾，但對手陳巍表現精彩，他稱感覺在這個場地滑得非常舒服，並對所有工作人員表示感謝。

羽生結弦回答記者提問時稱，自己腳踝受傷，連走路都會痛，但仍盡力去完成四周半的跳躍，即使沒有成功，他仍盡了最大努力去付出。

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對於為何賽後有鞠躬的舉動，他稱自己的演出有些不足，也對所有在看他比賽的人表達感謝。他稱對自己的努力過程還是很滿意。

他在回答記者時表示，本來目前以自己的傷勢，是不應去比賽與練習的，只是溜冰是自己從小就一直堅持的事，他很享受在冰面滑冰時那種滑翔的感覺。

當被問及個人未來發展，他稱自己還很混亂，也沒特別去思考太多，但會繼續為大家喜愛的「羽生結弦」這個名號而努力。

羽生結弦在北京冬奧挑戰3連霸的個人紀錄，雖然僅拿到第4名無緣獎牌，但他這次施展史無前例的超高難度空中旋轉4周半技巧，雖然最終因旋轉數不足且落地失敗，不過4A動作仍得到冬奧賽認可，贏得眾人的掌聲。

羽生結弦於2月7日進行賽前練習：

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