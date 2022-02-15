全球2021年晶片銷售額創紀錄新高　2022年預計增長8.8%

英媒報道，美國半導體產業協會（SIA）2月14日表示，2021年全球晶片銷售額達到創紀錄的5,559億美元，較上年增長26.2%。該協會預計，隨着晶片製造商繼續擴大產能以滿足需求，2022年全球晶片銷售額將增長8.8%。

「需求仍然非常強勁地傾向於增長。只不過不會再出現大流行期間那樣的彈弓效應，」SIA首席執行官John Neuffer談到2022年增長預計大幅放緩時表示。

他說，2020年的銷量比前一年增長了6.8%，2021年是自2018年以來晶片銷量首次超過1萬億。

台積電、三星電子和英特爾等主要半導體制造商在過去一年已經宣佈投資數以百億美元計的資金用於新建工廠；Neuffer表示，新冠疫情加深了數字化趨勢，這將繼續推動需求上升。

他表示，「我們認為，在可預見的未來，將有大量需求推動我們非常、非常積極地建廠。」

Neuffer表示，2021年半導體銷量為1.15萬億，其中增長最快的是能夠承受高温和其他物理挑戰的汽車級晶片。這類晶片的銷售額較前一年增長34%，達到264億美元。他說，銷量增長了33%。

SIA稱，中國仍是最大的半導體市場，2021年銷售額總計1,925億美元，增長了27.1%。