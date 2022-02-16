習近平與馬克龍通話　雙方就下階段雙邊合作達成多項共識

中國國家主席習近平2月16日下午同法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話，雙方達成多項共識。



中國外交部網站發文指，馬克龍向習近平和中國人民致以虎年新春問候，祝賀北京冬奧會開幕式精彩成功。

習近平表示，他曾多次強調，中歐應該秉持正確相互認知，堅持相互尊重、對話合作、互利共贏。中歐雙方應該共同努力，凝聚最大公約數，推動中歐關係得到新發展。

習近平說，中方願同法方一道，推動中歐領導人會晤成功舉行，共同辦好新一輪戰略、經貿、綠色、數字、人文高層對話，推進中歐投資協定批准生效進程，切實惠及雙方人民。

文章指，馬克龍表示當前國際形勢充滿緊張動盪，在此背景下，法方更加希望同中方深化全面戰略伙伴關係。法方願同中方探討克服疫情影響，加強人員交往，增進友誼互信，深化互利合作。

馬克龍說，作為2022年歐盟輪值主席國，法方將全力推進歐盟同中國之間的積極議程，同中方共同努力，推動歐中領導人會晤取得成功，推動歐中關係向前發展。希望歐中投資協定批准生效取得進展。

習近平2019年偕夫人彭麗媛訪問法國（請點擊圖集瀏覽）：

中法兩國元首就下階段雙邊合作達成多項重要共識：

一、推動農業科技和地方優勢農業產業合作儘早落地。中方歡迎法國更多符合中方要求的農食產品企業在華註冊。

二、深化中法「綠色製造合作夥伴」倡議，為對方企業在本國發展提供公平、公正、非歧視的營商環境。

三、支持更多法國銀行和金融基礎設施接入人民幣跨境支付系統。中方將根據有關程序和標準，積極審批法資銀行有關金融資格申請。

四、支持兩國航空企業以多種形式深化合作，推進飛機相互適航認證。

五、加快落實第三方市場合作第四批示範項目清單。

六、儘早舉行中法戰略對話空間分組會議、網絡分組會議，開展極地、海洋對話，加強兩軍各層級對話交流。

馬克龍在與習近平通話時介紹了對當前烏克蘭局勢的看法。

習近平強調，有關各方應該堅持政治解決的大方向，充分利用包括諾曼底機制在內的多邊平台，通過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。