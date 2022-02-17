烏克蘭局勢｜北約：俄軍集結冷戰以來最大兵力　形容威脅成新常態

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）2月16日就烏克蘭局勢發表講話，形容俄羅斯在烏克蘭邊境附近部署大量兵力，規模是冷戰以來最大。他形容莫斯科挑戰歐洲安全基本原則已經成為新常態，但強調北約仍然有意繼續對話。



斯托爾滕貝格與北約成員國防長會面後表示，稱大家一致認為俄羅斯沒有在烏克蘭附近撤走部隊或裝備迹象，指俄羅斯仍有時間從戰爭邊緣退後一步，警告俄軍入侵烏克蘭將會面臨嚴重代價。

他重申北約並非俄羅斯的威脅，亦有意邀請莫斯科繼續對話，但表明北約不會在核心原則上、即每個國家選擇前途及捍衛盟友的權利等妥協。

斯托爾滕貝格形容，俄羅斯挑戰歐洲安全的基本原則已經成為新常態，指俄軍集結冷戰以來最大兵力，目的是威嚇其他國家，接受俄羅斯的要求，不讓烏克蘭在將來加入北約。

他提到，北約考慮在愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛及波蘭加派由英國、加拿大、德國及美國領導戰鬥群，並稱法國提出在羅馬尼亞領導另一個戰鬥群，但目前正等待部隊指揮官的建議，可能在數週後會有決定。

北約成員國防長其後發表聯合聲明，形容俄羅斯的行動威脅歐洲及大西洋地區安全，敦促俄軍撤離烏克蘭邊境地區，同時邀請莫斯科在北約—俄羅斯委員會（ NATO-Russia Council）對話，選擇外交之路化解緊張局勢。