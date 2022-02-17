巴西里約州連場暴雨導致洪水及山泥傾瀉　最少78人喪生

巴西里約熱內盧州（Rio de Janeiro state）山區城市彼得羅波利斯（Petrópolis）2月15日遭受連場暴雨侵襲，市內多個地方出現洪水及山泥傾瀉。當局16日表示，最少78人死亡，警告喪生人數可能進一步上升。



美聯社報道，彼得羅波利斯15日在3小時內錄得25.8厘米雨量，相等於過去30天的總雨量，雨水引起山泥傾瀉，汽車及房屋被沖毀，街頭遭洪水氾濫。有民眾表示，事發一刻猶如雪崩，建築物上蓋倒塌，他成功與家人及另外三人逃出，惟一名鄰居及其女兒則被活埋。

里約州長卡斯特羅（Claudio Castro）形容當地情況好像戰爭，並下令動用州內所有重型機械到場挖掘，尋找失蹤者，民眾亦加入搜索行列，暫時發現21名生還者，另外近400人無家可歸。

彼得羅波利斯近年人口急劇增加，不少房屋依山而建，惟很多地方並不適合大興土木，再加上排水能力不足及森林砍伐情況嚴重，導致當地不時發生嚴重山泥傾瀉意外，其中一次更導致超過900人喪生。當局近年提出減低災害風險計劃，但工程進展緩慢。

彼得羅波利斯市政府宣布哀悼三天，正在訪問莫斯科的總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）向災民表達慰問。