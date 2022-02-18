澳洲悉尼近60年首宗鯊魚襲擊人類事件　一名35歲英國人喪生

澳洲悉尼一個海灘2月16日發生鯊魚襲擊人類事件，是當地近60年來首宗同類意外。事件中一名英國男子喪生，當局封閉多個海灘，搜索鯊魚行蹤。



澳洲天空新聞（Sky News Australia）報道，事件發生於16日下午4時半左右，緊急服務部門接獲多宗報告，指悉尼東南部小海灣（Little Bay）發生鯊魚襲擊事件。有目擊者表示，見到一名男子游泳時，突然遭一條大鯊魚從水底襲擊，並將事主扯入水中。

警方其後到場，發現水面有人體殘肢，救援人員其後證實事主當場死亡。英國廣播公司（BBC）指，死者為來自英國35歲的潛水教練內里斯特（Simon Nellist），當地議員指，內里斯特並非住在區內，但差不多每天都到該海灘暢泳，並經常在社交平台分享自己潛水的照片。

英國35歲潛水教練內里斯特2月16日在澳洲悉尼死於鯊魚襲擊，他生前曾於Facebook分享不少潛水的點滴。（Facebook: Simon Nellist)

至於涉事的鯊魚估計為一條長達4.5米的大白鯊，當地警方17日宣布封閉悉尼東部多個海灘24小時，包括著名邦迪（Bondi）、庫吉（Coogee）及克羅納拉（Cronulla）等，並與多個部門搜索鯊魚蹤跡，希望將牠趕離近岸地區，避免再為民眾帶來威脅。

澳洲每年平均錄得大概20宗鯊魚襲擊事件，主要都是在新南威爾斯州（New South Wales）及西澳洲（Western Australia），今年則已經錄得4宗。而根據過百年的紀錄顯示，當地的鯊魚襲擊致命率為0.9，意味每年只有少於一人死於同類事件。

至於悉尼的海灘普遍都設有防鯊網，而在夏季時，當局會派出無人機及直升機等搜尋鯊魚蹤跡。而該市對上一次發生致命鯊魚襲擊事件，已經是1963年。