加拿大警方封鎖街道禁止示威者進入　政府開始凍結司機銀行戶口

加拿大首都渥太華反疫苗貨車示威持續，大約400架貨車及其他車輛仍然停在議會周邊街道，警方警告將採取驅散行動，示威者可能被捕。
以「自由車隊」（Freedom Convoy）為名，反對政府強制疫苗措施的示威者，駕駛大型貨車及拖拉機等車輛，連日在渥太華堵塞交通，噪音滋擾附近民居。總理杜魯多（Justin Trudeau）2月17日在國會表示，必須停止示威司機的非法及危險活動，批評示威者威脅公眾安全及國家經濟。聯邦政府日前決定，引用《緊急狀態法》結束各地示威。
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警方17日在渥太華市中心開始行動，大批警員抵遠國會山附近，設立安全區域，禁止示威者進入，又在主要抗議地點和大型商住區周圍設置近100個檢查站。至當日黃昏，警方拘捕了3名示威者。
警方發表聲明，表示他們將繼續與抗議者對話，呼籲他們盡快離開，又警告若他們不願和平結束示威，警方將有所行動。
副總理方慧蘭（Donald Freeland）表示，政府已勒令銀行和其他金融機構停止與參與示威的人開展業務，部分示威者的銀行賬戶亦被凍結。