美國指普京尚未承諾放棄侵烏　俄羅斯警告邊境緊張一觸即發

聯合國呼籲以外交方式解決烏克蘭危機，美國稱俄羅斯尚未承諾放棄入侵烏克蘭，克里姆林宮同意以外交方式解決，但警告稱俄邊境緊張隨時一觸即發。



據美聯社報道，聯合國安理會成員2月17日呼籲以外交方式解決烏克蘭危機。俄羅斯副外長也表示，應該盡一切努力尋找外交解決方案。但俄方沒有對白宮提出的明確不會入侵烏克蘭的呼籲做出回應。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，從美國獲取的情報顯示，俄羅斯在烏克蘭周圍集結了超過15萬軍隊，他們正準備在未來幾天內對烏克蘭發動襲擊。

他說，俄羅斯將會為襲擊「製造藉口」，這可能是恐怖爆炸事件、無人機襲擊事件，或者其他事件，隨後克里姆林宮會以保護在烏克蘭的俄羅斯公民為藉口，對烏克蘭發動襲擊。

布林肯還提到，在過去幾天裏，俄羅斯媒體「已經開始散布一些虛假警報和說法，以最大限度地激怒公眾」。

2022年2月15，俄羅斯陸軍坦克在演習結束後返回永久基地。（AP）

塔斯社報道稱，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）17日強調，無論如何，俄羅斯保持負責任的立場，並期待通過對話解決分歧，同時也表示，烏克蘭緊鄰俄羅斯邊境的局勢，隨時可能從泥濘轉變為風暴。

佩斯科夫在評論烏克蘭周圍的局勢時說，在我們邊境附近爆發新一輪戰爭的風險始終潛伏着。

報道稱，莫斯科已經明確表達了對西方安全保障的回應，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）從根本上同意這一點。佩斯科夫表示，現在俄羅斯外交部正努力向各方傳達答案。