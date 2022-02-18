烏克蘭局勢｜澤連斯基批評烏東親俄武裝炮擊是「巨大挑釁」

烏克蘭東部接觸線附近的局勢有升溫之勢，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月17日發推文指控是烏東地區親俄武裝的炮彈擊中一間幼稚園，指炮擊是「巨大挑釁」。



澤連斯基稱，親俄武裝對該間幼稚園的炮擊是一種巨大挑釁，「外交官和歐安組織留在這裏很重要，他們的監督是一種額外的威懾力。我們需要一個有效的機制來記錄所有違反停火協議的行為。」

The shelling of a kindergarten in Stanytsia Luhanska by pro-Russian forces is a big provocation. It's important that diplomats & the @OSCE remain in 🇺🇦, their monitoring activities are an additional deterrent. We need an effective mechanism for recording all ceasefire violations. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2022

有炮彈2月17日落入烏克蘭盧甘斯克（Luhansk）地區的村莊，擊中一所幼稚園。幼稚園牆壁出現大洞，幸無人死亡。

在這輪風波中，自行宣布獨立的盧甘斯克人民共和國指責烏克蘭動用迫擊炮向其開火，烏克蘭也指責對方向烏方開炮挑釁，兩方互相指責。

據俄羅斯衛星通訊社2月18日報道，盧甘斯克駐停火機制監督和協調聯合中心代表稱，在過去24小時內，烏克蘭軍隊對盧甘斯克進行29次炮擊，包括使用重武器。他補充說，烏克蘭軍隊使用了122毫米火炮系統、大口徑迫擊炮和反坦克制導導彈。

2014年4月，烏克蘭東部的頓巴斯地區（包括頓涅茨克州和盧甘斯克州）爆發烏政府軍和民間武裝間的大規模衝突。經國際社會斡旋，衝突雙方分別於2014年9月和2015年2月在明斯克達成停火協議。

此後大規模武裝衝突得到控制，但小規模交火時有發生。多年來，俄羅斯和烏克蘭都曾多次指責對方違反停火協議。

在俄烏局勢日漸緊張之際，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）17日表示，北約正在考慮向羅馬尼亞及北約東南部的其他地方派遣「戰鬥群」，他稱「當我們看到俄羅斯採取激進行動時，北約必須做出回應。」