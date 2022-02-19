愛沙尼亞情報機構報告指控中國進行脅迫外交

愛沙尼亞對外情報局發表報告公開批評北京進行脅迫外交，遭到中國駐愛沙尼亞大使館批評。

據美國之音（VOA）2月19日報道，愛沙尼亞對外情報局發表的2022年度國際安全報告對中國的外交政策做出了評估，稱北京進行脅迫外交，將其新冠肺炎（COVID-19）疫苗外交政治化，同時對北京的批評者做出有針對性的打擊。

「我們的評估是，中國在整個2021年的行為證實了它希望使用高壓、不光明正大和政治化的疫苗外交來破壞西方的立場，」報告說，中國已經開始收斂其「戰狼外交」，現在不再是進行大範圍的批評，而是以個性化的反對來回應對北京的指控。而且通過重新評估其戰略，中國希望為自己塑造更為正面的形象。

報告認為，「在我們看來，過去一年中國的影響力行動出現了新的趨勢，但其咄咄逼人、全面的『戰狼外交』的收斂並不意味着其立場的減弱——它只是表明中國重新評估了其戰略。現在，一場經過校準的媒體戰在中國實現其戰略目標的努力中佔據了更重要的部分。」

這份報告在涉及中國的部分還分析了與俄羅斯的關係，認為中俄之間的友誼是一個「精心打造的表象」，實際情況傳達的是不信任和競爭。中俄兩國在短期內會繼續雙方之間務實的合作，但雙方利益的趨同只能走到一定的程度。

對此，中國駐愛沙尼亞大使館發表聲明批評這份報告「毫無事實依據，充滿主觀臆想、冷戰思維和意識形態偏見」，表示絕不接受「無中生有的惡意攻擊和歪曲抹黑」。