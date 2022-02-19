Google前CEO：美國政府表現很可悲　5G競賽已遠遠落後中國

Google前CEO施密特（Eric Schmidt）2月18日刊文指出，美國政府的優柔寡斷導致在5G開發競賽中遠遠落後於中國。呼籲拜登（Joe Biden）政府將5G列為「國家優先事項」，否則「5G的未來將屬於中國」。



據俄羅斯衛星通訊社2月18日報道，施密特與哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）聯名發表一篇文章，呼籲美國政府加大投資5G技術，強調美國「幾乎在5G方方面面都遠遠落後，而其他國家，包括中國，則走在最前沿」。

文章指出，5G不僅提供超快網速，而且廣泛應用於工業和軍事技術。「達到真正的5G速度可為自動駕駛汽車、虛擬現實應用（如元宇宙）及其他尚未開發的領域帶來類似的突破性進展。大量應用不僅有益於一國情報機構，還可增強其軍事實力。」

文章引用的Speedtest數據顯示，2021年第三季度中國網絡下載速度中位數為299 Mbit/s，而美國為93.73 Mbit/s。中國為5G分配了「最有效」頻段，而美國AT&T和Verizon等運營商卻在4G和5G方面使用相同頻譜。

更為重要的是，華為在美國的制裁下仍是中國最大電信設備生產商，「美國在5G競賽中的可悲表現表明美國在具有重要戰略意義的技術上沒有跟上中國，而且中國在高科技製造、綠色能源以及AI應用的許多方面也領先於美國。」