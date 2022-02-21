沙特阿拉伯呼籲OPEC+團結　部分國家稱應堅持現協議

據智通財經網2月21日報道，2月20日，沙特阿拉伯能源部長在能源會議上表示，為了石油市場的長期穩定，OPEC+必須團結一致，維持共識。



此外，阿聯酋、科威特和伊拉克的能源部長稱，該組織應堅持目前的產量協議，以保持市場平衡，避免出現任何過剩。

伊拉克石油部長Ihsan Abdul Jabbar表示，「為了所有能源市場的利益，OPEC+應該繼續和持續的當前協議」，以避免意外。

同時，阿聯酋能源部長Suhail Al Mazrouei稱，「我們正在通過逐步增加產量來關注市場，我們認為這一計劃是在關注供需。我認為我們的計劃正在奏效，我不認為市場存在嚴重供應不足。」

據了解，在沙特阿拉伯和俄羅斯的領導下，OPEC+正在逐步退出每天約1,000萬桶的創紀錄減產。此外，OPEC一直拒絕大幅增產的壓力，並決定堅持謹慎的月度增產。

在2月2日的OPEC會議中，OPEC代表稱，OPEC+同意3月增產40萬桶/日。同時，以俄羅斯為首的OPEC+及其盟友同意繼續適度增加石油產量，並稱持續存在不確定性。

OPEC+正努力實現現有的目標，並且一直面臨着來消費大國的壓力。據悉，後者由於擔心俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事集結可能導致供應中斷，要求OPEC提供更多的原油以抑制飆升的價格。