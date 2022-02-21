澳洲總理要求北京調查激光照射事件　接近中國軍方人士回應

中澳關係持續緊張之際，澳軍方指控澳軍機遭到中國海軍艦艇「激光照射」，澳洲總理指責這是中方「恐嚇行為」，要求「全面調查」，中方人士做出回應。



澳洲國防部2月19日在官網發布新聞稿稱，澳一架P-8A「海神」巡邏機在澳洲北部海域上空飛行時，探測到有激光照射該軍機。

新聞稿稱，激光被探測到來自一艘中國海軍艦艇。

澳總理莫里森（Scott Morrison）21日就此事譴責中國，稱這是「恐嚇行為」，要求中方對此事展開「全面調查」。

莫里森21日表示，澳洲政府尚未收到中國對上周四（2月17日）事件的解釋，坎培拉方面認為這是一個「危險和魯莽的行為」。

莫里森在塔斯馬尼亞島對記者說：「人們甚至有可能從我們的大陸看到（中國）這艘船。」

莫里森表示，澳洲已通過外交和國防渠道呼籲「對這一事件進行全面調查」。

莫里森將這一事件比作假想一艘澳洲護衛艦用激光瞄準台灣海峽的中國偵察機，並補充道：「你能想象北京方面對此的反應嗎？」

據《環球時報》2月21日報道，接近中國軍方的人士20日接受採訪時表示，澳洲這是在造謠生事，無病呻吟，炒作這個話題實在上不了枱面。

中國軍事專家宋忠平20日表示，綜觀美國、澳洲偵察機對中國實施抵近偵察的過往，可以斷定是澳洲惡人先告狀。

宋忠平解釋說，首先，假設澳軍機機載傳感器捕捉到中國艦艇的激光，那麼同時需要公布其當時距離中國艦艇的距離，才能客觀判斷這是不是中國艦艇在必要形勢下采取的防禦或反制手段。

另外一種可能性是，澳洲賊喊捉賊，自己做了虧心事，卻反過來炒作「中國威脅論」。

另有接近中國軍方的分析人士表示，一般來說，現在的艦艇在近程防空武器上都配置有激光測距裝置，也就是激光測距儀。這是一種民用技術，在現實生活中經常用到。

艦艇上的激光測距儀主要用於判斷目標到艦艇的距離，並不具有威脅性。

這對於專業軍人而言一清二楚，拿這種上不了枱面的話題製造輿論，充分說明澳洲軍方是無病呻吟，譁眾取寵。

截至記者發稿，中國官方尚未對澳洲方面的上述指控做出回應。