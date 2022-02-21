法國護衛艦南海停船檢查　解放軍全程監視

據法國海軍太平洋司令部消息，法國海軍目前正在南海巡航的「葡月」號護衛艦（F734）2月20日在南海進行短暫停航，並派出潛水員檢查艦體。不過，根據法國發布的照片，這艘法國海軍護衛艦在南海停航時，一艘中國海軍的054A護衛艦在不遠處監視。從法國發布的照片，這艘054A型護衛艦是中國「衡陽」艦（568）。



綜合媒體2月21日報道，隨着解放軍054A型護衛艦裝備數量增多，該型護衛艦當下是解放軍海軍巡航周邊海域的主力。

日本《產經新聞》2021年在報道中爆料稱，解放軍似乎在中國台灣東北海域——與那國島與台灣島之間的海域常態化部署至少1艘軍艦——經常為054A型護衛艦，以維持24小時待命戒備狀態。

此前2020年，美國軍事記者攝到的照片顯示，中國海軍054A型導彈護衛艦近距離跟蹤監視美國海軍瀕海戰鬥艦「加布里埃爾・吉福茲」號。此前該瀕海戰鬥艦曾近距離駛過中國「海洋四號」科考船。同年，衛星在南沙群島東北海域捕捉到疑似解放軍054A型護衛艦跟蹤監視「麥凱恩」號導彈驅逐艦的畫面。

面對外軍在南海地區軍事行動，中國外交部發言人趙立堅在2021年7月3日的外交部例行記者會中作出正面回應，趙立堅表示，某些域外國家經常不遠萬里跑到南海來搞大規模軍事活動，耀武揚威，才是影響南海局勢穩定的根本原因。