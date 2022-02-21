法國外交部：「普拜會」或在中立領土舉行　不會早於2月24日

烏克蘭局勢持續緊張之際，傳出美國總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）計劃舉行會晤的消息。法國外交部稱，普拜會或在中立領土舉行。



據俄羅斯衛星通訊社報道，法國外交部國務秘書伯恩2月21日表示，俄美兩國總統的峰會可能在「中立領土」上舉行，但尚未作出決定。

普拜會能否在「中立領土」上舉行？伯恩在法國LCI電視台的節目中對該問題回應稱：「這種活動通常在中立的地方舉行，但尚未就此作出決定。」

伯恩還認為，俄美總統峰會不會在2月24日之前舉行。

他提醒說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）2月24日舉行會談。

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）20日晚發聲明稱，峰會將在布林肯和拉夫羅夫2月24日會晤之後舉行。

不過她在聲明中似乎淡化峰會真的舉行的可能性，稱「我們隨時準備進行外交。但若俄羅斯轉而選擇戰爭，我們也準備施加迅速而嚴重的後果。目前，俄羅斯似乎正在繼續準備很快對烏克蘭進行全面攻擊。」

2021年12月7日，俄羅斯總統普京（右）在俄羅斯黑海度假勝地索契的魯凱官邸與美國總統拜登（左）舉行視頻會晤。（AP）

美國白宮於當地時間2月20日晚發表聲明稱，美國總統拜登「原則上」同意與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會晤，前提是俄方未「入侵」烏克蘭。

克里姆林宮2月21日回應稱，俄羅斯總統普京和美國總統拜登還沒有就烏克蘭問題舉行峰會的具體計劃。