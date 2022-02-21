俄軍稱摧毀2架越境烏軍步兵戰車擊斃5人　烏克蘭否認

俄衛網2月21日引述俄羅斯聯邦安全局局長博爾特尼科夫在安全會議大會上稱：兩個破壞小組從盧甘斯克和馬里烏波爾方向進入俄羅斯境內。他稱一名企圖進入俄羅斯境內的烏克蘭軍人被俘。烏克蘭否認此事，並稱之為假新聞。



事件被指發生莫斯科時間早上6時（香港時間早上11時），地點鄰近烏克蘭邊境的俄羅斯羅斯托夫州（Rostov）。

此前，俄羅斯南部軍區新聞處21日公布，一名俄羅斯聯邦安全局（FSB）人員發現一個破壞及牽制偵察小組進入俄境。俄軍和邊防部隊阻止它進入。

軍方補充說：「為了拘捕組織成員，FSB邊境巡邏分隊要求南部軍區的一個軍事單位增援，以在國家邊界的行動提供掩護。」

俄南部軍區稱，有5名企圖越境的人被擊斃。事件中沒俄羅斯士兵受傷。在隨後的交火中，據說兩輛烏克蘭武裝部隊步兵戰車試圖接走破壞者，但在進入俄羅斯後被俄軍使用反坦克武器摧毀。

據軍方稱，俄羅斯軍隊和邊防部隊沒有人員傷亡。

俄羅斯南部軍區新聞處沒有詳細說明為什麼拘捕破壞者的行動以流血而告終。

就在基輔部隊被指試圖進入俄羅斯邊境同一天，較早時頓涅茨克人民民兵的新聞服務處表示，部隊正在新亞速斯克（Novoazovsk）市郊區與烏克蘭部隊交戰。

21日發生的事件，是至少過去48小時內，頓巴斯衝突第三次蔓延到俄羅斯。當天早些時候，俄羅斯聯邦安全局報告說，烏克蘭方面發射的一枚炮彈摧毀羅斯托夫的一個邊境巡邏哨所。事件中沒有人受傷。