冬奧結束後可能再試射導彈　韓國正密切關注朝鮮動向

韓國政府和軍方2月21日表示，正密切關注朝鮮軍隊動向，包括朝方可能在北京冬奧會閉幕後重新展開武力示威的可能性。



韓聯社2月21日報道，韓國聯合參謀本部公報室長金俊洛表示直密切注視朝鮮冬季軍演和平壤閲兵式籌備動向，但迄今沒有值得注意的變化。報道引述另一軍方人士表示，在1月捕捉到的朝鮮閲兵式籌備的畫面，顯示朝鮮仍處於起步階段，平安北道鐵山郡東倉里西海衛星發射場，和建造潛艇的咸鏡南道新浦造船廠目前未沒有異常動靜。

朝鮮導彈試射視頻畫面細節被發現，金與正現身中朝邊境（點擊大圖瀏覽）：

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另外，韓國統一部發言人李種珠同日表示，會密切觀察朝鮮可能在北京冬奧結束後試射導彈的可能性。朝鮮自1月先後試射7次導彈，但自北京冬奧會開幕後，朝鮮停止試射，在已故最高領導人金正日生日「光明星節」（2月16日）期間也「平穩」度過。

分析指出，朝鮮是因友邦中國舉辦冬奧會，不想「毀掉北京冬奧盛會的和諧氛圍」，故以實際行動對中國予以支持。

分析續指，鑑於中國將於3月4日至3月13日舉辦2022北京冬季殘奧會，3月初還將召開兩會會議，朝鮮短期內重新試射導彈，發起挑釁的可能性不大。但考慮到太陽節、金正恩被推舉為勞動黨第一書記10周年（4月11日）、朝鮮人民革命軍建軍90周年（4月25日）等紀念日均集中在4月，朝鮮屆時可能重新試射導彈。