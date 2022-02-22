烏克蘭局勢｜澤連斯基：不懼怕任何事任何人

俄羅斯宣布承認烏克蘭東部地區頓涅茨克和盧甘斯克的獨立性，烏克蘭表示，這是對其主權和領土完整的侵犯，並將造成嚴重後果。



據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月21日發表全國視頻講話，宣佈承認頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國，並簽署了總統令。

普京在講話中說：「對我們來說，烏克蘭不僅僅是鄰國，還是我們歷史、文化和精神空間不可分割的一部分。是我們的同志、親人，其中不僅有同事，朋友，從前的同事，還是親戚，以及與我們有着血脈和家庭紐帶的人。」

普京表示，現代烏克蘭完全是由布爾什維克共產主義時期的俄羅斯一手打造的。通過分割歷史上歸屬於俄羅斯的領土打造了烏克蘭，這對俄羅斯而言是最粗魯的方式。是列寧作出的將頓巴斯強行塞入烏克蘭版圖的強硬指示。

普京指出，北約並未履行不向東擴張的承諾，而是進行了五輪擴張，在擴張的同時，一些國家將自己的反俄情緒也帶入了北約。「不客氣地說，是被（北約）騙了」，普京強調。

「在當前局勢下，當我國有關就關鍵問題進行平等對話的提議實際上未得到美國和北約回覆、我國面臨的威脅水平明顯增加時，俄羅斯完全有權為保障自身安全採取回應措施」，普京表示。

2022年2月21日晚些時候，在烏克蘭東部的頓涅茨克，人們揮舞着俄羅斯國旗慶祝承認獨立。（AP）

據烏克蘭國家通訊社報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）22日凌晨向全國發表講話稱，俄羅斯宣布承認頓涅茨克和盧甘斯克的獨立性，是對烏克蘭主權和領土完整的侵犯，由此造成的後果要由俄羅斯承擔。

澤連斯基說：「我和我們的國家沒有時間長篇大論地談論歷史，所以我不會談論過去，我將講述現實和未來。對我來說，烏克蘭是在國際公認的邊界內的，不論俄羅斯發表任何聲明或採取任何行動，它們都在這一邊界之內。」

澤連斯基指出，承認頓涅茨克和盧甘斯克的獨立性可能意味着俄羅斯單方面退出《明斯克協議》並無視諾曼底的決定，這破壞了為和平而做出的努力。

「俄羅斯正在使其在頓巴斯的軍隊合法化，實際上這些軍隊自2014年以來一直在頓巴斯地區。一個支持戰爭八年的國家不能像它聲稱的那樣去維持和平」，澤連斯基補充說。

「我們致力於通過政治外交途徑解決問題，不屈服於挑釁。我們的邊界受到盟友的保護」，澤連斯基強調，「我們在自己的土地上。我們不怕任何事或任何人。我們不欠任何人。我們不會給任何人任何東西。我們確信這一點」。