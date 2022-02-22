烏克蘭前總統指俄軍已開入境　白宮仍稱在坦克開動前進行外交努力

在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）簽署總統令承認「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」，並命令俄羅斯軍隊在那裏進行「維和」行動後，有媒體報道稱，俄軍已抵達頓巴斯地區。白宮方面對此作出表態。



據美國國家公共廣播電台（NPR）2月21日報道，一位美國政府高級官員在2月21日晚間的簡報會上表示，俄軍進入頓巴斯本身不是一項新措施，因為最近八年來俄羅斯一直有兵力在頓巴斯地區活動，儘管莫斯科一直否認這一點。

這位不願透露姓名的官員聲稱，白宮認為俄羅斯的侵略正在如美國預期的那樣進行。「不幸的是，布林肯（Antony Blinken）在聯合國安理會提出的一系列事件似乎正按照我們的預期進行。」該官員說。

不過他同時表示，美國承諾「在坦克開動之前進行外交努力」。

針對俄羅斯對烏克蘭的行動，拜登（Joe Biden）政府2月21日宣佈，美國將以有限的經濟制裁作為回應，且22日還將採取更多制裁措施。

根據白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）21日發表的聲明，拜登將發布一項行政命令，「禁止美國人在烏克蘭所謂的DNR和LNR地區進行新的投資、貿易和融資」。聲明稱，該命令將允許對任何違反該命令的人實施制裁，國務院和財政部將很快分享更多細節。

普薩基表示，美國政府將很快發布更多「與俄羅斯公然違反國際承諾有關的聲明」，且這些聲明與俄羅斯入侵烏克蘭所帶來的經濟後果是分開的。

烏克蘭外長德米特羅·庫勒巴（Dmytro Kuleba）於2022年2月21日在布魯塞爾舉行的歐盟外長會議間隙的新聞發布會上發表講話。（AP）

俄羅斯總統普京2月21日簽署總統令承認「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」，並向該地區派出「維和」部隊。

據路透社報道，一份由普京簽署的協議副本顯示，依據俄羅斯與頓茨涅克及盧甘斯克領導人達成的新協議，俄方已獲得在這些地區建立軍事基地的權利。

俄羅斯《觀點報》2月22日報道稱，網上有消息稱俄軍已開始抵達頓巴斯地區，也有人公布了相關視頻。

國際文傳電訊社援引目擊者的話說，兩個裝甲車隊已處於「頓涅茨克共和國」並向該地北部和西部前進。

烏克蘭OstroV通訊社援引社交媒體的消息稱，「俄軍第一批部隊正進入」頓巴斯地區。

烏克蘭前總統波羅申科（Petro Poroshenko）的前顧問比留科夫（Yuri Biryukov）也在Facebook上表示，「幾分鐘前，俄羅斯聯邦正規部隊公開入侵烏克蘭領土。」