北京回應將「烏克蘭不是獨立國家」與「台灣是中國一部分」作比

隨着烏克蘭局引發的關注日漸升級，不斷有聲音將台灣與烏克蘭作比。在中國《環球時報》前總編輯胡錫進發文批蔡英文之後，中國外交部也對這一問題作出表態。



在中國外交部2月22日的例行記者會上，有記者提問稱：「俄羅斯聲稱烏克蘭不是獨立國家」，以及「北京堅稱台灣是中國的一部份」這兩者之間有沒有可比性？能不能相提並論？

中國外交部發言人汪文斌對此表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是無可辯駁的歷史和法理事實。一個中國原則是公認的國際關係準則，中國人民有堅強決心、堅定意志、強大能力捍衛國家主權和領土完整。

2022年1月底，台灣地區領導人蔡英文曾表示，對烏克蘭的處境「感同身受」，引發輿論關注。

《環球時報》前總編輯胡錫進日前發表《台灣不是烏克蘭 蔡英文休要發昏「感同身受」》的文章回應。

胡錫進稱，最近西方輿論一直把烏克蘭局勢往台灣問題上引，宣揚如果俄羅斯在烏克蘭得手，中國大陸就將「效仿」拿下台灣，甚至可能同時採取對台行動。

胡錫進表示，台灣是中國不可分割的一部分，一個中國是舉世公認的。即使在美國反華的輿論體系中，台灣的地位也做了模糊處理。把台灣的政治地位等同於烏克蘭是個陷阱，而通過這輪炒作提升台灣問題的全球戰略影響，擴大、強化整個西方對台灣問題的參與，這就是那些極端反華勢力的目標。

2022年2月21日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克裏姆林宮簽署了一份文件，承認烏克蘭東部分離主義地區的獨立。（AP）

其實，早在蔡英文表示「感同身受」之前，白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）就曾被問及這個問題。普薩基對於記者「美國稱俄羅斯對烏克蘭的軍事入侵會引發嚴厲的經濟制裁，這是否適用於美國對中國大陸和台灣的政策？」這一問題表示難以回答。

該記者緊接着又問：「如果中國大陸對台灣發動軍事入侵，是否會有經濟制裁？」普薩基表示，目前對此沒有什麼可分享的。