烏克蘭局勢：歐盟公布制裁計劃　英國對5俄羅斯銀行動刀

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月21日宣佈承認頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國獨立。歐盟公布對俄制裁措施。



歐盟委員會網站2月22日發布歐盟委員會主席和歐洲理事會主席關於「俄羅斯侵略烏克蘭」的聲明。聲明指出，歐盟外交部長非正式會議將於當地時間2月22日16時舉行。在此之後將正式提出第一套對俄制裁措施。

歐盟制裁方案包括以下建議：參與承認烏克蘭東部地區兩「共和國」的個人；為俄羅斯在這些領土上軍事及其他行動提供資金的銀行；針對俄羅斯國家和政府進入歐盟資本、金融市場及服務的能力，限制對升級與侵略性政策的資助；針對從兩「共和國」進出歐盟的貿易。聲明稱，歐盟已準備好並隨時準備根據局勢進一步發展採取更多措施。

此外，英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布對5家俄羅斯銀行和包括俄羅斯寡頭季姆琴科在內的三人實施制裁。

美國總統拜登（Joe Biden）2月21日早前簽署了一項行政命令，禁止美國公民和被俄羅斯承認為「共和國」的烏東頓巴斯地區（包括頓涅茨克州和盧甘斯克州）進行貿易和投資，包括禁止以任何地方為基地的美國人在該地區開展「新的投資」，也禁止該地區的任何商品、服務或技術直接或間接出口到美國」。​​​​