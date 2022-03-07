也門採鹽是筍工　手上「白色黃金」　背後盡是飽受內戰蹂躪的咸苦

撰文：洪怡霖
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在距離香港近7,000公里的也門，鹽是好些人的生計之源，捧在手上「白色的黃金」。法媒3日稱，自2020年哈西海鹽生產協會（Al Hassi Association for Sea Salt Production）成立，婦女能從事鹽業賺錢。

也門南部亞丁灣（Gulf of Aden）一個村莊有近500名女性從事鹽業。其中一名女子奧貝德（Zakiya Obeid）透露，她們分2組，每組輪流工作15天。她們負責採鹽並把鹽裝進塑膠瓶子，每月能賺到約100美元。

奧貝德稱：「我們合作並輪班，因為這是姐妹情誼，而且我們知道彼此的困難情況」。這些婦女之所以冒着日曬雨淋工作，原來與這個國家背後的政治息息相關。

聯合國人口基金（United Nations Population Fund，UNFPA）稱，由於衝突導致愈來愈多家庭失去負責養家糊口的男子，謀生重擔落到女性身上。

圖為也門索科特拉島的鹽坑。（CC BY 2.0 Gerry & Bonni）

也門是個怎樣的國家？

也門位於阿拉伯半島（Arabian Peninsula）南部，有2,980萬⼈⼝，其中360萬人流離失所。受⾧期的政治和軍事動蕩影響，也⾨成為世界上最不發達國家之⼀，也是阿拉伯世界其中一個最貧窮的國家。

也門根據國際救援委員會（International Rescue Committee，IRC），這個國家飽受戰爭、貧困、營養不良和霍亂困擾，面臨世上最大型人道主義危機之一。

也門（Yemen）2014年以來內戰不斷，把這個阿拉伯國家推向饑荒邊緣。聯合國也這樣形容也門目前面臨的危機，稱內戰已造成5萬多人死亡，超過一半的人口、1,400萬⼈面對飢荒風險。

圖為2月20日胡塞武裝份子在也門薩那聚集。（AP）

2014內戰

讓我們將時鐘回撥到阿拉伯之春2011年席捲中東多國之際，獨裁總統薩利赫（Ali Abdullah Saleh）殘酷鎮壓示威引發民情強烈反彈、最終被迫移交政權給副手哈迪（Abdrabbuh Mansour Hadi）。

中東多數國家以信仰伊斯蘭教為主。全球逾15億穆斯林中，超過80%人為逊尼派（Sunnism），而什葉派（Shiʿi）是第2大派系。親沙特的國家被視為遜尼派力量，而親伊朗則被視為什葉派。

薩利赫擔任總統期間，是沙特的親密盟友，多次與什葉派武裝組織胡塞（Houthis）戰鬥。但為了重新掌權，薩利赫支持者與胡塞組成新聯盟，聯手對抗哈迪政府軍。

圖為2021年8月28日，法國總統馬克龍和伊拉克總統薩利赫於巴格達的總統府會面。（AP）

胡塞2014年佔領首都薩那（Sana'a），2015年初試圖接管整個國家，迫使哈迪逃往沙特阿拉伯。由於雙方在戰場上均未取得重大進展，也門局勢陷入僵局，薩利赫2017年被殺後，當地迄今未看到邁向和平曙光的希望。

讓我們回來再看看這些採鹽的女工。因為戰亂，女性擔起家計，能加入採鹽已是一份好工，只是也門的亂局持續，採鹽及世襲貧窮恐難以避免，即使足以通過這個工作糊口，買來的鹽是否有碘，也是一個令心酸的問題。

碘全球網絡（Iodine Global Network）2017年估計，無情衝突導致估計60%⼈⼝，即1,700萬⼈需要援助。而⼈道主義救濟應包括優先向其提供碘鹽，並與當地鹽業合作以確保穩定供應。

也門的鹽為何要加碘？

與海拔較低的地區相比，高原地區較多山和降雨，這導致包括碘在內的表土養分流失和遭侵蝕。倘農作物出自碘含量不夠的土壤，自然也無法讓人體攝取足夠的碘。由於也門陸地逾60%地區為高地和山脈，也門人需要透過有碘的鹽來補充碘。

碘缺乏症會導致孕婦流產和嬰兒死亡風險增加，也易導致新生兒患上甲狀腺腫，或者導致兒童智力低下的腦損傷。

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