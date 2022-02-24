伊朗核協議｜德黑蘭稱談判有望達成　但仍有「紅線」議題待解決

總部位於法國里昂的歐洲新聞台（Euronews）2月23日在網站發布伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）訪問內容，他稱正在奧地利維也納舉行的、有關恢復遵守「伊朗核協議」的談判，仍有一些「紅線」議題有待解決。



阿卜杜拉希揚2月在慕尼克安全會議向歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）強調，德黑蘭在談判中永不會超越「紅線」。他稱，伊方在想西方是否可採取現實的方式來完成會談的剩餘內容。

Euronews發布的訪問內容指出，阿卜杜拉希揚稱談判從未如此接近達成過；如西方國家把握機會，或可在數小時內達成協議。他稱，在與西方就伊朗核政策方面，德黑蘭有足夠的彈性及認真，但他警告說，一些「紅線」議題仍未解決。

「伊朗核協議」正式名稱是聯合全面行動計劃（Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA）。

圖為伊朗外長阿卜杜拉希揚（左一）2022年2月23日與阿曼外長巴德爾（右二）在伊朗德黑蘭會面。（AP）

剩下的主要爭議看來包括制裁回滾的程度以及有關在伊朗幾個舊的但未申報的地點發現的鈾痕蹟的問題。另外伊朗已明確表示希望結束石油和銀行業制裁，同時還堅持取消與人權和恐怖主義有關的限制措施。

他在23日與阿曼外交大臣巴德爾（Sayyid Badr Albusaidi）會面，並他出席聯合記者會。阿卜杜拉希揚稱，在維也納進行的談判已來到一個敏感及重要的時刻。

阿曼經常充當中間人，幫助促進美國和伊朗之間的後門外交。這次訪問引發猜測，即阿曼可能會作為中間人參與正在進行的核談判，或向伊朗傳遞美國的訊息。

土耳其《每日晨報》（Daily Sabah）23日引述一名俄羅斯使者22日稱，談判已接近結果。以及另有一名接近談判的消息人士稱，伊朗與美國預期不久會進行交換囚犯。