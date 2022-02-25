俄軍步步進迫　烏克蘭首都附近激戰　開進基輔北部地區

烏克蘭國防部副部長漢娜・馬里亞爾2月25日稱，俄羅斯武裝力量正快速向烏克蘭首都基輔推進。她稱有俄軍穿上烏軍服裝，取得烏軍軍車，然後他們正在開進基輔的路上。有報道稱俄軍車已駛過基輔北部一些地區。



美媒2月25日較早時稱，俄羅斯坦克和烏克蘭士兵在Ivankov發生衝突。烏克蘭軍方自行炸毀該鎮附近的一座橋，阻止俄軍前進。

隨着俄軍25日的推進，首都基輔的戰鬥似乎愈演愈烈，25日早些時候在該市或週邊地區的人有幾次爆炸、槍聲和導彈襲擊的報告。

基輔郊區的一個機場也在發生戰鬥，如俄羅斯軍隊攻佔它，它可能成為俄軍進入基輔的跳板。

烏克蘭軍方的軍車內受襲後起火。（Evgeniy Maloetka／美聯社）

一名烏克蘭官員稱該國首都遭到巡航或彈道導彈襲擊。據美國高級官員稱，俄羅斯軍隊現在距離基輔約約32公里。

自24日俄軍行動開始以來，烏克蘭一直試圖從三個不同戰線——該國的北部、南部和東部——抵禦俄軍入侵，那些地方一直是戰事最激烈地區之一。

俄羅斯軍隊已控制位於烏克蘭最北部的切爾諾貝爾核電廠。它接近白俄羅斯邊境，距離基輔僅93公里。美國稱烏克蘭士兵在那裏被脅持為人質。

俄國防部稱已摧毀118個烏克蘭軍事基礎設施，以及將部署傘兵幫助保護切爾諾貝爾核電站。

俄國防部公布，針對切爾諾貝爾核電站的保衛行動，可以保證民族主義者或恐怖分子無法策劃核挑釁。