烏克蘭局勢｜美國要求中國選邊站　北京回應

俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動後，美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）2月24日表示，現在是包括中國在內的所有國家選擇站在歷史哪一邊的時候，要求中國選邊站。對此，中國外交部發言人汪文斌進行了回應。



在2月25日的中國外交部例行記者會上，汪文斌就上述問題表示，中方一向按照事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策，中方一向站在和平正義一邊，中方始終認為烏克蘭問題有其複雜的歷史經緯，各方的合理安全關切都應當得到尊重，應當徹底摒棄冷戰思維，通過對話談判尋求烏克蘭及相關問題的全面解決，最終形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

汪文斌介紹，一個時期以來，中方積極推動烏克蘭問題的政治解決進程。中國國家主席習近平在同法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話時強調，有關各方應該堅持政治解決的大方向，充分利用包括諾曼底機制在內的多邊平台，通過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。烏克蘭形勢急轉直下後，中國國務委員兼外長王毅分別同俄、美外長通電話，指出任何國家的合理安全關切都應當得到尊重，聯合國憲章的宗旨和原則應當得到維護，再次呼籲各方保持克制，認識到相關的問題的重要性，通過對話談判緩和事態，化解分歧。

汪文斌表示，接下來，中方還將繼續為推動政治解決烏克蘭問題做出自己的努力。中方的做法同個別國家制造危機、轉嫁危機、從危機中漁利的做法形成鮮明對比，究竟哪種做法更有利於歐洲的安全穩定，更有利於歐洲的長治久安，相信大家會得出公正的結論。

「當前，和平解決烏克蘭問題的大門並沒有完全關上。中方們希望有關當事方保持冷靜和理性，致力於根據聯合國憲章原則，通過談判和平解決有關問題。中方將繼續以自己的方式勸和促談，歡迎並鼓勵一切致力於推動外交解決的努力。」汪文斌說。

據俄羅斯衛星通訊社2月25日報道，普薩基在記者會上，回答中國是否希望在制裁條件下支持俄羅斯的問題時說：「中國約佔世界經濟的15%，美國和歐洲約佔50%。因此，他們無法彌補（中方們）與歐洲協調宣佈的制裁將給俄羅斯造成的損失。」

普薩基表示，對中國來說，現在是時候在烏克蘭局勢的背景下，選擇「站在歷史的哪一邊」了。「中方無法猜測中國怎麼想。對中國和任何國家來說，這是一個考慮他們想站在歷史哪一邊的時刻。」

針對烏克蘭局勢，2月24日，王毅同俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話時表示，烏克蘭問題有其複雜和特殊的歷史經緯，理解俄方在安全問題上的合理關切。

王毅說，中方主張應徹底摒棄冷戰思維，通過對話談判，最終形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。