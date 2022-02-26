俄羅斯欲設「金融盾牌」抵禦制裁　並擬擴大與亞洲貿易聯繫

俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動後，美國、歐盟等宣佈對俄實施制裁，最新消息指，俄羅斯相關部門正制定措施，以儘量減輕西方制裁影響，其中就包括擴大與亞洲的貿易和經濟聯繫。



英媒2月25日稱俄羅斯經濟部表示正在制定措施，將西方在俄羅斯入侵烏克蘭後實施的制裁的影響降至最低，並將加強與亞洲國家的貿易和經濟聯繫。

俄羅斯經濟部表示，「我們明白，自2014年以來我們所面臨的制裁壓力現在將加劇。我們的一些外國同僚的言辭表明，我們早就為可能的新制裁做好了準備。」

另據央視財經2月25日報道，現在，歐美國家正在醖釀更多針對俄羅斯的制裁措施，不過，很多分析人士卻對制裁效果提出疑問，原因之一，就是俄羅斯已經悄悄建立起了堅固的金融盾牌，其龐大的外匯儲備和在能源方面的主動權都有助於抵擋來自制裁的衝擊。

報道提到，俄羅斯在2020年底時以接近6,000億美元的總額位列全球第四大外匯儲備國，僅次於中國、日本和瑞士。

此外，俄羅斯銀行在去年12月份還大舉買入了近50億美元的外匯，與前一年同期相比接近翻了一番，現在，俄羅斯央行持有的外匯和黃金儲備總計超過6,300億美元。這一規模相當於俄羅斯年進口總額的兩倍還要多，也足以付清其所有國債。