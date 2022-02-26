美國軍艦穿越台灣海峽　東部戰區：堅決捍衛國家主權安全和平穩定

美國海軍驅逐艦「拉爾夫・約翰遜」號（USS Ralph Johnson）2月26日穿越台灣海峽。東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校回應稱，2月26日美國「約翰遜」號導彈驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作。



他稱中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒。

他說，美國實施此次挑釁行徑，企圖通過作一些姿態給「台獨」勢力撐腰打氣，這既是虛偽的，也是徒勞的。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）26日在Twitter發文稱，「拉爾夫·約翰遜」號正穿越台灣海峽，一架EP-3E偵察機（USN EP-3E）在南邊提供情報、監視和偵察（ISR）方面的支持。

USS Ralph Johnson (DDG-114) is transiting the #TaiwanStrait, with an USN EP-3E providing ISR support from the south. pic.twitter.com/EsnIG4E66Y — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) February 26, 2022

美國海軍第七艦隊26日在Twitter表示，「拉爾夫・約翰遜」號當日進行的是常規活動，它按照國際法的規定，在國際水域航行。第七艦隊發言人發聲明指：「這船（「拉爾夫・約翰遜」號）通過台灣海峽，顯示美國對自由開放的印太區的承諾。」