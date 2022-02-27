烏克蘭局勢｜跟從美制裁新規　台積電ADM英特爾停向俄付運晶片

俄羅斯入侵烏克蘭、美國祭出制裁反制後，美媒2月26日指，包括台積電在內的全球電腦晶片企業已開始停止向俄羅斯銷售晶片。



《華盛頓郵報》引述不具名消息人士表示，台積電已完全停止供貨予俄羅斯及已知會向俄羅斯供應產品的第3方企業，同時仔細研究制裁措施，確保完全遵守。

台積電聲明稱，公司「將完全致力遵守已宣布的新出口管制規定」。

另據俄媒RBC報道，IT市場兩位消息人士向其證實，AMD和英特爾已暫停向俄羅斯交付其產品。其中一位表示，這些公司口頭告訴俄羅斯製造商，AMD和英特爾的產品暫時不運往俄羅斯，俄羅斯開發商和電子製造商協會人士也予以證實。英特爾駐俄代表處沒有直接回答其是否停止供應處理器的問題，但表示「公司正在密切關注情況並正在執行適用的制裁和出口管制規則」。

據稱，Intel及ADM都是跟從美國商務部產業安全局（BIS）和美國財政部海外資產管理辦公室（OFAC）的新規定。它們禁止向俄羅斯出售科技產品。

儘管RBC報道顯示英特爾和AMD已停止向俄供貨，這項對技術和出口的禁令在3月3日生效。

此外，據RBC稱，英特爾當地辦事處已向中國合作夥伴通報了禁止向俄羅斯供應處理器的消息。

俄羅斯的一位英特爾發言人確實對RBC做出回應，並表示「公司正在密切關注情況並確保遵守適用的制裁和出口管制法規，包括OFAC實施的新制裁和BIS發布的規則。」