因應俄軍入烏　Google Maps不顯示即時交通　Fb及Twitter也有行動

全球多家科技巨企均就俄軍在烏軍事行動有因應措施。俄軍2月24開進烏克蘭引發多國強烈反彈，歐美國家連日來不斷增加對俄制裁。如今科技公司推出措施致力阻止不實訊息在平台上散播，並確保其功能不會進一步危害烏克蘭人公共安全。



Google 暫停顯示烏克蘭境內即時交通狀況。它在28日宣布將暫停顯示旗下地圖「Google Maps」中烏境內即時交通狀態的功能。有指，之前有不少研究人員通過這功能監測烏克蘭領土上的軍事行動。

Google稱在與烏方人員協調後，決定暫停有關功能，保護烏克蘭民眾安全。

烏克蘭局勢：2022年2月27日，一個烏克蘭難民家庭抵達波蘭口岸時情神激動，一名女子流淚。自俄羅斯對烏克蘭發動進攻以來，已有逾20萬人被迫逃離烏克蘭，前往鄰國羅馬尼亞、波蘭，還有匈牙利、摩爾多瓦和捷克——聯合國難民署稱，戰爭對平民造成「毀滅性的人道後果」。（AP）

此外YouTube及Google都禁止俄羅斯官媒投放廣告以獲利。Google旗下影片分享網站YouTube發言人27日發聲明稱，鑑於烏克蘭特殊情況，「我們的團隊已開始暫停特定頻道在YouTube獲利的管道，包括「今日俄羅斯」（RT，俄官媒）在全球各地的YouTube頻道。」

YouTube發言人強調，公司持續密切關注烏克蘭事態發展，包括評估任何新制裁和出口管制對YouTube的影響。除限制俄方頻道營利外，YouTube也將限制對那些頻道推薦內容，並「持續積極在俄烏相關搜尋結果中顯示有可信度的新聞內容」。

YouTube母企Google也宣布將暫停俄羅斯官媒在旗下所有平台上的投放廣告並獲利。