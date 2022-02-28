北京批評安倍晉三涉台涉核言論：日本軍國主義勢力陰魂不散

日本前首相安倍晉三在談及俄烏局勢時不僅表示要探討與美國「核共享」，還挑撥美國捨棄在台灣問題上的模糊戰略，對此，中國外交部表態回應。



在2月28日的中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，據報道，日本前首相安倍晉三日前在採訪中聲稱，鑑於俄烏局勢，日本應探討與美國的「核共享」相關問題，且美國應捨棄在台灣問題上的模糊戰略。請問發言人對此有何評論？

中國外交部發言人汪文斌對此表示，近期日本個別政客接二連三在台灣問題上大放厥詞，妄議中國內政，中方對此表示堅決反對。

汪文斌稱，日本歷史上發動侵華戰爭，對台灣進行長達半個世紀的殖民統治，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責。

汪文斌表示，第二次世界大戰中日本戰敗，台灣回到中國的懷抱，但日本國內一些勢力覬覦台灣之心不死，對於近代窮兵黷武、瘋狂侵略擴張、野蠻殖民奴役的歷史劣跡，非但缺乏正視和反思，還企圖借渲染炒作周邊局勢來謀求自身的軍力突破。

汪文斌指出，日本政客近期頻頻發表涉台謬論，甚至公然發表違背本國無核三原則和不擴散核武器條約成員國義務的妄言，拋出同美國核共享話題，充分暴露出日本國內軍國主義勢力陰魂不散的危險動向。

汪文斌稱，台灣是中國的事，不關日本的事。強烈敦促日方深刻反省歷史，切實遵守中日4個政治文件原則和迄今承諾，在台灣問題上謹言慎行，停止挑釁滋事。

東京奧運賽場上，中日選手的友好交流接觸未能改變兩國關係惡化的大勢。（AP）

日本前首相安倍晉三2月27日在日本富士電視台的節目上宣稱，「台灣發生事態就是日本發生事態」，他揚言，美國應捨棄對台灣採取的所謂「戰略模糊」政策，有必要明確表達「防衛台灣」。

安倍當日還再三主張，鑑於烏克蘭危機，日本國內應該探討與美國的「核共享」相關問題。該政策為在本國疆域部署美國核武器共同運用，北大西洋公約組織（NATO）部分成員國已採用。安倍聲稱，「日本秉持無核三原則，但討論不應成為禁忌」。

對於安倍拋出的「打破禁忌討論核共享政策」，日本首相岸田文雄2月28日表示，從堅持「無核三原則」（即不擁有、不製造、不運進核武器）的立場出發，尋求類似北約式的與美國共享核力量是「不能接受」的。