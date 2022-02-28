普京下令俄羅斯「核威懾力量」處於高度戒備狀態　北京再表態

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）命令俄戰略威懾力量進入「特殊戰備狀態」，對此，中國外交部在北京時間2月28日予以表態。



中國外交部發言人汪文斌表示，「中方高度關注烏克蘭局勢變化，支持一切有助於緩和局勢和政治解決的努力。中方注意到有關各方在核問題上的表態，我要再次強調，圍繞歐洲安全問題，各國的合理安全關切都應當得到重視，在北約連續五輪東擴的前提下，俄羅斯在安全方面的正當訴求理應得到重視和妥善解決，有關各方均應保持冷靜克制，避免局勢進一步升級。」

在談及美國對俄羅斯制裁細節時，有記者追問「華為、小米等中國企業是否會遵守美國對俄羅斯的制裁，停止向俄羅斯發貨」，對此，汪文斌強調，「中方不贊成用制裁的手段解決問題，更反對沒有國際法依據的單邊制裁，我們要求美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，不得損害中方和其他方面的正當權益。」

普京2月27日在會見俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）時說：「由於主要北約國家的高級官員對我國發表侵略性言論，我命令國防部長和總參謀長將俄軍的威懾力量調整至特殊戰備狀態。」

普京同時強調，西方國家在經濟領域也對俄採取了不友好行動。「我的意思是非法制裁，每個人都清楚這一點。」

此前2月19日，在慕尼黑安全會議期間，普京親自坐陣指揮一年一度的俄羅斯戰略威懾力量全方位「三位一體」核打擊演習。根據克林姆林宮發布的消息，伴隨普京出現的，還有令人恐懼的「核手提箱」。