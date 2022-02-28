《上海公報》發表50週年紀念大會　中國外交部長王毅講話全文

中國國務委員兼外長王毅28日在「上海公報」發表50周年紀念大會上發表視頻講話。王毅表示，中美關係的主流應當是合作，以競爭來定義是以偏概全。即使是競爭，也要有邊界，基於公平公認的國際規則，既讓本國更快更強，也讓各國更加團結，一起向未來。即使有競爭，也應該比一比誰能把自己的國家治理得更好，誰能為這個世界做出更多貢獻。



2022年2月28日，王毅在「上海公報」發表50周年紀念大會上發表視像講話。以下是講話全文：

王毅表示，50年前的今天，中美共同發表「上海公報」，開啟中美關係正常化進程。在「上海公報」精神指引下，中美關係取得一系列重大進展，中美合作辦成一件又一件有利於世界的大事。準確把握「上海公報」精神，有助於我們看清楚中美關係為何能夠融冰消障，弄明白中美關係怎樣才能砥礪前行。

歷史告訴我們：順應時代潮流，就能作出正確的戰略抉擇。「上海公報」的發表震撼了世界，也改變了世界。兩國領導人洞察世界各國對緩和國際緊張局勢的期盼，順應中美人民對兩國和平友好的願望，以巨大的政治勇氣，跨越世界上最遼闊的海洋，實現了歷史性的握手。

歷史告訴我們：堅持求同存異，就能實現不同社會制度國家的和平共處。兩國老一輩領導人認識到，中美雖有分歧，但都沒有改變對方的意圖，都樂見兩國並行不悖發展，基於共同利益開展合作。這是「上海公報」體現的重要精神，50年後的今天依然有效。

歷史告訴我們：堅持國際關係基本準則，就能為中美關係構建起真正的護欄。「上海公報」強調，各國不論社會制度如何，都要恪守尊重各國主權和領土完整、不侵犯別國、不干涉別國內政、平等互利、和平共處原則。這充分體現了聯合國憲章的宗旨原則，過去管用，現在適用，今後更要用。

王毅強調，中美關係目前正面臨建交以來少有的嚴峻挑戰，很重要的原因就是「上海公報」確立的原則和精神沒有得到切實的遵守。中美雙方再次需要作出歷史性抉擇，正確答案就蘊含在「上海公報」當中。去年11月，習近平主席同拜登總統舉行視頻會晤，提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，明確了中美關係未來走向的框架。拜登總統予以積極回應。兩國元首達成的重要共識，既是對歷史經驗的繼承弘揚，更是順應時代潮流的發展創新。中方敦促美方重拾理性務實的對華政策，同中方一道，將兩國元首共識以及拜登總統表態落到實處，推動中美關係早日重回正軌。

中國外交：中國務委員兼外長王毅2月28日以視像形式在《上海公報》發表50週年紀念大會上講話。（中國外交部）

首先，要堅持一中原則，夯實中美關係政治基礎。台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，國際社會對中國擁有台灣的領土主權不存在任何爭議。1971年，美方向中國申明願在台灣問題上奉行新的原則，包括美方承認世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分；美方今後不會有任何台灣地位未定的言論；美方過去沒有，今後也不會支持任何「台獨」運動。尼克遜總統1972年訪華期間，向周恩來總理確認上述原則。這才誕生了「上海公報」。歷史不容篡改，是非不能歪曲。美方應該回歸一個中國原則的本源本義，恪守對中國作出的政治承諾，承擔應當履行的國際義務，停止虛化掏空一個中國原則，停止縱容支持「台獨」行徑，停止策劃「以台制華」的圖謀，停止任何干涉中國內政的言行，維護台海和平穩定，維護中美關係大局。

第二，要堅持相互尊重，把握中美關係正確方向。中美是兩個在社會制度、歷史文化等各方面存在很大差異的國家。雙方要以更加寬闊的視野和更為包容的態度看待中美關係，堅持對話而不對抗，合作而不衝突，開放而不封閉，融合而不脫鈎。中國尊重美國的社會制度，從不賭美國輸，希望美國繼續開放自信，保持發展進步。美國也應當尊重中國的發展道路，歡迎一個和平、穩定、繁榮的中國，摒棄零和博弈的迷思，放下圍堵遏制中國的執念，衝破所謂「政治正確」的桎梏，真正把中國當做發展進程中的夥伴，而不是權力遊戲中的敵人。中美關係的主流應當是合作，以競爭來定義是以偏概全。即使有競爭，也應該比一比誰能把自己的國家治理得更好，誰能為這個世界作出更多貢獻。

第三，要堅持合作共贏，促進中美各自發展繁榮。當前中美都面臨新的發展形勢，合作才是雙方最好的選擇。中方願同美方一道，發揮彼此相對優勢，擴大在經貿投資等領域的務實合作，不斷拉長兩國合作的清單，歡迎美國企業更積極融入雙循環發展格局。美方也應該為建設開放型世界經濟作出表率，帶頭遵守國際經貿規則，為包括中國在內的各國企業提供公平、公正、非歧視的市場環境。要推進各領域各層級的接觸溝通和交流合作，加強地方省州、城市之間和兩國民間、智庫、媒體、企業等各界的相互交流，激活兩國人民交往的熱情，拉緊中美之間友好的紐帶。

第四，要堅持大國責任，為世界提供更多公共產品。全球性挑戰需要全球性合作，中美都應拿出大國擔當，發揮大國作用。兩國可以攜手向非洲等發展中國家提供更多疫苗，保持宏觀經濟政策協調，共同應對氣候危機。中方對美方參與共建「一帶一路」倡議和全球發展倡議持開放態度，也願考慮同美方「重建更好世界」倡議進行協調，向世界提供更多的優質公共產品。中美在「上海公報」中共同聲明，任何一方都不應該在亞洲和太平洋地區謀求霸權。中國過去現在今後都不會謀求任何霸權，美方也應該這麼做。亞太地區理應成為雙方構建互信合作的示範田，而非一方謀求勢力範圍的後花園，更不是兩國對立衝突的角斗場。美國應該停止在地區搞陣營對立、封閉排他的小圈子，同中國及地區國家一道，共同打造開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏的亞太大家庭。

王毅表示，中美兩國人民都是偉大的人民。中美關係的大門既然打開了，就不應再關上。世界既然走出了冷戰，就不應再降下鐵幕。站在新的歷史起點，中美應當從「上海公報」中汲取更多智慧，以兩國元首重要共識為指引，努力找到新形勢下中美相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道，努力造福兩國，惠及世界。

「上海公報」發表50周年紀念大會由中國人民對外友好協會、中國人民外交學會、上海市人民政府、中國美國人民友好協會以線上線下結合方式共同主辦。中共中央政治局委員、上海市委書記李強出席開幕式並致辭，中美政、商、學等各界代表和友好人士參加。