俄媒解讀「脱鈎SWIFT」影響：或加速俄羅斯加入中國CIPS系統

據財聯社報道，2月26日，美國與歐洲聯盟委員會、法國、德國、意大利、英國、加拿大聯合發布聲明，將禁止部分特定的俄羅斯銀行使用SWIFT服務，以「切斷這些銀行與國際金融系統的聯繫，打擊其全球運營能力」。



此舉無疑是西方針對烏克蘭危機對俄打出的一張制裁「大牌」。然而，俄羅斯方面已經迅速對此做出反應俄羅斯央行已經發布聲明，將使用本土版金融訊息傳輸系統（SPFS），用於俄羅斯境內的支付。

而據俄羅斯媒體SPUTNIK報道分析稱，歐美使出的「和SWIFT脱鈎」的這一手段可能會加速金磚國家自主支付系統的擴張，並對歐盟自身能源供應造成衝擊，甚至可能會推動俄羅斯進入中國的人民幣跨境支付系統CIPS。

俄羅斯可能加速建立自主支付系統

根據俄羅斯央行網站的數據，至少有331家國內外銀行加入了SPFS系統，其中包括來自亞美尼亞、白俄羅斯、德國、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和瑞士的23家外資銀行。

俄羅斯聯邦委員會保護國家主權委員會主席克里莫夫（Andrey Klimov）表示：「俄羅斯退出SWIFT不會對我們的內部結算構成威脅，刺激了盧布作為一種國際貨幣的傳播，同時降低了西方對我們的結算業務進行破壞性控制的可能性。」

過去一段時間以來，俄羅斯一直在採取經濟去美元化的措施，並轉向與亞洲、中東和拉丁美洲國（包括中國、印度、伊朗、土耳其和委內瑞拉）以本國貨幣結算。

「金磚國家建立自主支付系統以與SWIFT競爭的舉措已經有一段時間了，」瑞士弗裏堡大學宏觀經濟學和貨幣經濟學教授塞羅西（Sergio Rossi）認為，如果俄羅斯銀行被迫脱離SWIFT系統，實際上「可能會加速這一機制的建立」。

俄羅斯可能加速進入CIPS？

在俄羅斯面臨可能被踢出SWIFT的風險之際，中國的人民幣跨境支付系統CIPS也走到了聚光燈下。

SPUTNIK援引印度國家公共財政和政策研究所的助理教授坦頓（Suranjali Tandon）說：「西方對俄羅斯的制裁肯定會加速俄羅斯進入CIPS，只要俄羅斯的外匯交易是以人民幣計價。」

坦頓還說：「更有可能的是，俄羅斯和中國將聯手建立一個兩種貨幣的聯合支付系統，通過該系統，所有以俄羅斯盧布或人民幣計價的交易都將通過一種實時總結算協議進行電子結算，這是西方支付系統的IT標準，因為它降低了涉及各方的結算風險。」

她說：「俄羅斯和中國已經在開發替代支付系統方面探索了協同作用。最近的制裁可能會鼓勵採用聯合支付系統。」

歐盟或面臨能源供應中斷的反噬效果

俄羅斯媒體還強調，將俄羅斯從SWIFT中移除將減緩俄羅斯及其合作伙伴之間的進出口和資本流動，加劇歐盟的能源短缺現狀，進一步刺激歐美通脹飆升。

坦頓表示，這將對與俄羅斯保持貿易往來或依賴俄羅斯能源供應的國家（包括歐盟成員國在內）產生反噬作用。

她解釋說：「支付限制導致的供應中斷可能會對貿易伙伴產生重大後果。此外，在俄羅斯經營的外國公司也將受到不利影響。」