俄央行行長：俄羅斯有一系統可在內部取代SWIFT

撰文：劉暢
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俄羅斯央行行長納比烏琳娜表示，俄羅斯有一套系統可以在內部取代SWIFT（銀行結算系統）。

她表示，外國同行也可以用此連接到俄羅斯的替代SWIFT。

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