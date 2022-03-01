俄烏衝突｜烏克蘭局勢複雜多變　北京回應撤僑計劃進度

針對當前的烏克蘭局勢，中國外交部回應了相關撤僑的情況。



在2月28日的中國外交部例行記者會上，有記者提問，考慮到中方在衝突中的立場，是否認為中方此前呼籲中國公民在烏克蘭衝突中表明中國人身份的舉措是「不合適的」？中方是否計劃撤僑和擔憂在烏克蘭中國公民狀況？

汪文斌表示，當前烏克蘭局勢複雜多變，外交部正會同駐烏克蘭使館與各方保持溝通，密切跟蹤形勢發展，研究制定協助在烏中國公民自願安全撤離的一切可行方案。

他指出，目前烏境內的空路、陸路交通安全形勢均極不穩定，中方鄭重提醒在烏中國公民務必密切關注所在地形勢，保持冷靜，採取一切必要措施做好安全防範，以免發生意外，外交部和駐烏克蘭使館將持續跟蹤評估安全風險，協調各有關方面，爭取一切可用資源，在確保安全前提下協助我在烏人員轉移及撤離。

聯合國安理會在當地時間2月27日表決通過針對烏克蘭局勢舉行緊急特別聯合國大會，中國投了棄權票。中國代表認為，聯合國就烏克蘭問題採取的行動應有利於推動外交解決。

據中國央視新聞報道，張軍在安理會會議上說，當前烏克蘭局勢急劇變化，當務之急是各方保持必要剋制，避免烏克蘭局勢進一步惡化。中國支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，歡迎俄羅斯同烏克蘭儘快舉行直接對話談判。同時，中國支持歐盟與俄羅斯就歐洲安全問題進行平等對話，秉持安全不可分割理念，最終形成平衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

張軍強調，聯合國安理會要以地區和平穩定為重，以各方普遍安全為重，為解決烏克蘭問題發揮建設性作用。聯合國採取的行動應當有助於緊張局勢降温，有利於推動外交解決，避免激化矛盾。

上述決議由美國和阿爾巴尼亞聯合提出，出席安理會會議的11個成員國投了贊成票，俄羅斯是唯一投反對票的成員。除了中國之外，印度和阿拉伯聯合酋長國也投了棄權票。