俄烏首論談判未有突破　俄要求烏克蘭中立、放棄克里米亞主權

烏克蘭局勢戰事爆發，俄烏代表在2月28日在白羅斯的談判並未有取得突破，雙方僅同意繼續對話。烏方要求俄方即時停火，而俄羅斯目前亦提出兩項要求。



俄烏代表在白羅斯接壤烏克蘭邊境舉行談判，半島電視台同日報道，談判持續了近5小時。會後俄方代表梅金斯基（Vladimir Medinsky）表示，雙方找到了一些預測可以達成共識的議題，並同意繼續進行對話。

圖為2月28日，俄烏代表在白羅斯戈梅利舉行談判。（AP）

俄烏談判消息人士沃斯克列先斯基表示，俄烏下一輪談判有望於3月2日在白波邊境地區舉行。關於剛剛結束的會談，他表示說，雙方能夠坐下來談判已經是一個成果。會談上雙方都聽到了對方的立場，俄羅斯要求其承認對克里米亞的主權，而俄方也聽到了烏方要求立即停火和撤兵的要求。沃斯克列先斯基認為，雙方第一次談判的結果不能令人樂觀，但是好在談判進程還在繼續。

半島電視台分析指出，談判未有取得突破並不奇怪，而雙方持續5小時的對話，可能已經就未來談判確定了一些優先主題，烏克蘭方面將要求俄羅斯立即停火並撤軍，俄羅斯則尋求烏克蘭中立的保證，並且永遠不會加入北約。

普京2月28日應邀與法國總統馬克龍通電話，就烏克蘭局勢的所有方面進行了認真和詳細的交流。 普京強調，只有無條件地考慮到俄羅斯的合法安全利益，包括承認俄羅斯對克里米亞的主權，解決烏克蘭國家的非軍事化等問題，並確保其中立地位，這樣的解決方案才有可能。