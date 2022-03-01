俄歐互關空域多個中歐航班取消　中國航空公司仍能正常飛行

在德國、捷克、波蘭等歐盟國家以及英國、加拿大等國陸續宣布對俄羅斯民航飛機關閉空域後，俄羅斯衛星網援引俄聯邦航空運輸署消息稱，作為回應措施，俄羅斯已限制36國航空公司在俄領空執飛。

第一財經3月1日報道，受此影響，多家歐洲航司暫時停飛了包括中歐航線在內的歐洲到亞洲航線，不過目前中國的航空公司往返歐洲航班仍在正常飛行。

俄歐互關空域

歐盟委員會主席馮德萊恩當地時間2月27日發布聲明稱，對包括客機和私人飛機在內的所有俄羅斯飛機關閉歐盟空域。同日，加拿大也宣布採取類似行動。

在此之前，英國、波蘭、保加利亞、拉脱維亞、捷克等國已經單獨宣布向俄羅斯關閉領空。從2月27日起，已有多架從俄羅斯起飛的航班在飛行途中掉頭返回俄羅斯。

而從2月28日起，不少歐洲的航空公司，卻開始宣布停飛包括中國在內的亞歐航線。

其中，法航和荷航表示暫時停飛往返中國、韓國和日本的航班，原因是需要研究避開俄領空的飛行路線，以符合「法國/荷蘭和國際權威機構的指令」。

芬蘭航空也宣布即日起至3月6日，取消所有往返首爾、大阪、東京和上海的航班。

為何中歐航線被取消

據了解，每天約有600架次在歐洲起飛或降落的航班會飛越俄羅斯領空，大多數航空公司在執飛歐亞線路航班時，通常都會經過俄羅斯領空。

根據俄羅斯聯邦航空運輸局的數據，2021年有近19.5萬個商業航班通過俄羅斯的領空，在疫情前，這個數字超過30萬個。為什麼俄歐互關領空，會影響到歐洲往返中日韓的航班？

記者諮詢多位飛行業內人士了解到，在此之前，從歐洲等國飛往中國，日韓等國，飛越俄羅斯領空是最經濟的飛行路線，如果俄羅斯領空關閉，就需要繞行其他國家領空，比如27日晚上，荷航就有一個航班從首爾出發，一路向西經中國、中亞和土耳其回到阿姆斯特丹。

不過，選擇繞飛就意味着需要花費更多的時間和燃油成本。以荷航繞飛的航班為例，該航班的飛行時間為13小時30分鐘，較繞飛前增加了近2小時，按照波音777機型巡航階段每小時耗油約7噸計算，多飛2小時意味着多用掉14噸燃油。

多位航空公司運控部門人士還對記者透露，繞飛除了飛行時間更久，還需要向更多國家重新申請飛越領空的線路，申請新的飛行計劃一般需要一兩周的時間，這或許是法航，荷航和芬蘭航空突然取消到中國和日韓航班的重要原因。

是否影響中國公司

據記者了解，目前中國的航空公司執飛中歐航線，依然可以進入俄羅斯和歐盟、英國的領空，因此航班暫時沒有受到影響。不過目前國內已經有航司開始做繞飛的規劃，以應對不確定性的國際局勢。

對中國的航司來說，俄烏衝突影響更直接的是燃油成本的增加。目前，布倫特原油期貨已突破100美元/桶，而燃油成本是航空公司的最大成本支出。

去年以來，航空煤油價格就基本在上升通道，多家上市航司在2021年的業績預告中提到的虧損原因，就包括油價等剛性成本的攀升。對於2022年，多家航司也認為燃油價格大概率會維持高位，而目前的俄烏衝突進一步推高了油價。