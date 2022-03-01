日本制裁俄羅斯中央銀行　稱可凍結資產

2月28日晚上8時，日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）表示，日本將停止與俄羅斯中央銀行的交易，追加對俄羅斯的制裁。



據中國央視新聞報道，日本首相岸田文雄在與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話後於周一（2月28日）晚間宣布了新措施。

最新消息，日本製裁俄羅斯中央銀行，稱可以凍結資產。

此外，日本外交部還宣佈，日本將對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin） 、俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）和49家俄羅斯公司和組織實施制裁。

在此之前，日本政府決定與其他七國集團（G7）成員國一道，禁止某些俄羅斯銀行使用環球銀行金融電信協會（SWIFT）的支付訊息系統，並還宣佈了其他針對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁措施。

除日本外，法國經濟部部長勒梅爾（Bruno Le Maire）當地時間2月28日對外表示，法國已經在昨晚凍結了俄羅斯中央銀行在法全部資產。

美國財政部2月28日宣佈，凍結俄羅斯中央銀行在美資產。美財政部當天發表聲明說，禁止美國人與俄央行、俄聯邦國家財富基金和俄財政部進行交易。這意味着俄央行在美境內的資產或由美國人控制的資產將全部被凍結。