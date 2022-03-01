提升核武至「高度戒備狀態」　俄羅斯要動用核武嗎｜新聞背後

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），在2月27日命令俄軍，提升核武力量進入「高度戒備狀態」。這樣的舉措是為了什麼，這意味着俄軍會動用核武攻擊烏克蘭嗎？



提升至「高度戒備狀態」的含義？

據英語翻譯，普京要求核武力量進入的「高度戒備狀態」，說明的是進入「特殊作戰任務模式」（Special mode of combat duty），一般分析認為，這雖然讓威脅提升一個級別，但仍處於較低水平。

圖為2月27日，莫斯科克里姆林宮。總統普京正與國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）召開會議。（AP）

俄羅斯核力量專家波德維格（Pavel Podvig）表示，普京的命令可能意味著「核指揮和控制系統收到了初步命令」，即讓核武力量進入戒備狀態，準備接收接下來的命令。同時代表着，若俄羅斯領導人遭受核武攻擊死亡，「將會立刻以核武還擊」。

英國核子信息服務（Nuclear Information Service）中心的卡倫（David Cullen）表示，這會類似啟動英國的最後手段之信（Letters of last resort），即若首相及其替補決策者因遭受核武攻擊死亡，裝載核武的英國潛艇將可能使用核武還擊。

警告西方謹慎行事

卡內基國際基金會（Carnegie Endowment）核專家阿克頓（James Acton）表示，普京的命令可能是對西方的一個警告。這可能包括向海上派遣更多的核武裝潛艇或在俄羅斯領土周圍報署遠程核導彈，但實質行動未必如此，因普京的措辭未包含具體指令。

在俄烏戰爭爆發後，西方國家聯合向俄羅斯實施嚴厲制裁，同時不斷輸送物資與軍武給烏克蘭，俄羅斯的聲明可能是一種警告。

圖為2月27日，莫斯科克里姆林宮。總統普京正與國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）召開會議。（AP）

英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）表示，英國未能解讀普京的明確意思，因這「並非在核武使用的官方語言」。華禮仕指出此舉目的可能是在警告西方，以提醒世界俄羅斯有核威懾力。

英國皇家三軍聯合國防研究所（RUSI）核專家哈里斯（Matthew Harries）表示，這可能是一種恐嚇：我們可以傷害你，與我們戰爭是危險的。哈里斯指這同時亦可能是俄羅斯計劃升級烏克蘭戰事，要求西方「離開」。