拜登修改國情咨文以突出俄烏局勢　澤連斯基：冀發表「有用」訊息

美國總統拜登（Joe Biden）將於美東時間3月1日晚21時發表他就職以來的首次國情咨文演說。

據美聯社報道，白宮原本將這視作一個突出「後疫情時代」前景機會，並可藉此機會重新包裝拜登的國內政策，也即着力在嚴重通脹的當下幫助美國家庭降低生活成本。但隨着上周俄羅斯對烏克蘭的入侵，拜登將更改演講重點，轉而強調烏克蘭軍人的勇敢，以及近來得以重新振興的西方聯盟，在武裝烏克蘭軍隊和制裁俄羅斯方面，所展現出的果決。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）3月1日表示，拜登將談到「美國作為世界領導者的重要性，捍衛價值觀，捍衛全球常態」，以及他如何努力緩解美國國民所承受的影響。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）3月1日接受美國CNN和英國路透社訪問時表示，希望拜登就俄羅斯入侵釋放強力而「有用」的訊息。

自1930年代中期以來，美國總統大多都會在一月，也即上任周年時發表年度國情咨文。自1997年以來的20多屆國情咨文中，只有5次拖至二月份發表。至於上次於3月發表國情咨文，還需追溯至1934年。據美聯社報導，此次拜登延遲發表國情咨文的原因包括繁忙的立法日程、新冠疫情在冬季轉惡、2022年北京冬奧會等等。