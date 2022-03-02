俄羅斯受制裁致油價飆升　美國及盟友考慮釋放儲備

因應烏克蘭局勢和西方多國對俄羅斯的制裁，主要產油國俄羅斯石油出口或受影響，環球油價近日持續上漲，紐約原油於3月1日突破此前高點105.74美元/桶，續創2014年8月以來新高，日內漲超8%。

當地時間3月1日，美國白宮經濟顧問拉馬穆蒂（Bharat Ramamurti）表示，釋放戰略石油儲備（SPR）僅僅是拜登政府的選項之一而已，當面對油價問題時，將考慮所有選項。

據英媒援引OPEC+消息人士報道，由於油價飆升，以及俄羅斯入侵烏克蘭後對供應的擔憂，美國及其盟友正考慮釋放石油儲備。

當地時間3月1日，在主要由西方工業化消費國家組成的國際能源署（IEA）每周例行會議上同意在全球釋放6,000萬桶石油儲備，以應對國際油價上漲，其中美國承諾將釋放3,000萬桶戰略石油儲備，各國具體釋放儲備數量尚未確定。

白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）日前在簡報會上表示，美國政府不禁止本國公司購買俄羅斯的能源，但歡迎拒絕購買。她強調，美國不排除未來禁止美企購買俄羅斯能源的可能性。普薩基在2月27日接受美媒採訪時表示，截至目前，美國一直沒有對俄羅斯能源出口實施直接制裁，主要原因在於歐洲依賴俄羅斯能源。

到目前為止，西方對俄羅斯銀行進行制裁，未對俄羅斯能源業動手，以避免給消費者帶來負擔。