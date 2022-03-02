北約秘書長：不會向烏克蘭派兵或戰機

北約官網3月1日發佈消息，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）當地時間3月1日會晤波蘭總統杜達（Andrzej Duda），隨後二人召開聯合記者會。

斯托爾滕貝格表示，北約與烏克蘭站在一起。針對俄羅斯完全不合理、不計後果入侵烏克蘭的行為，北約盟國已經通過嚴厲制裁令俄羅斯付出沉重代價，我們將讓俄羅斯和白羅斯對他們的入侵行為負責。北約在與拜登、杜達以及其他北約和歐盟領導人的電話中談到了這些制裁。

斯托爾滕貝格稱，北約盟國為烏克蘭提供不同類型的軍事支持：物資、反坦克武器、防空系統和其他類型的軍事裝備、人道主義援助以及資金支持。但是，「北約不應成為衝突的一部分。北約不會派軍隊進入烏克蘭或將戰機派至烏克蘭領空」。

3月1日，北約秘書長斯托爾滕貝格（左）與波蘭總統杜達於波蘭瓦斯克（Lask）空軍基地召開聯合記者會。（AP）

斯托爾滕貝格說，「普京的戰爭影響到我們所有人。北約盟國將永遠站在一起，互相保護。在這個空軍基地，我們看到了盟軍的團結行動。來自美國的戰鬥機與波蘭空軍一起飛行，7天24小時維持北約的空域安全」。

斯托爾滕貝格要求俄羅斯立即結束軍事行動、從烏克蘭撤軍，開始外交接觸以化解危機。他說，北約是一個防禦性聯盟，不尋求與俄羅斯衝突，但將做好防禦準備並且已經加強在北約東翼的部署。

波蘭總統杜達則表示，波蘭不會向烏克蘭派遣戰機，因為這樣做將是「武裝干涉」。「北約不是衝突的一方。我們正給予烏克蘭人道主義援助，但我們不會出動任何飛機進入烏克蘭領空」。