加拿大研究團隊疑發現首例「鹿傳人」新冠病例

據加媒CBC2月27日報道，加拿大研究人員疑發現了首例由鹿將新冠病毒傳染給人的案例。

加拿大科學家小組對監測SARS-CoV-2病毒在動物中的傳播進行分析後，初步研究表明，鹿可能能夠將新冠病毒傳播給人類。

該研究於2月25日發佈在《bioRxiv》，尚未經過同行評審。《bioRxiv》是生命科學領域的網上數據庫。

科學家們此前已發現美國東北部地區和加拿大中部的白尾鹿感染了新冠病毒。加拿大研究團隊對被獵殺的298頭白尾鹿進行了新冠檢測，發現17頭鹿的新冠檢測呈陽性。

These were all sampled from Southwestern and Eastern Ontario with the help of hunters. We found 17/298 sampled deer positive for SARS-CoV-2 (all from Southwestern Ontario) via nasal swabs and lymph node samples (checking carefully for contamination) /2 pic.twitter.com/XNVsByaSsC — Finlay Maguire (@FinlayM) February 26, 2022

研究人員發現，白尾鹿所攜帶的毒株與當下人際傳播的毒株並不相似，反而與兩年前在美國密歇根州水貂和部分居民身上採集的毒株樣本十分相似。隨後，研究人員發現，美國密歇根州一名居民感染的新冠病毒毒株與鹿身上發現的毒株非常相似，而且這名居民曾接觸過鹿。這是該病毒可能在鹿與人之間傳播的第一個證據。

這個全新的、高度變異的新冠病毒，可能自2020年底以來一直在動物身上進化。論文作者之一，桑尼布魯克研究所（Sunnybrook Research Institute）和多倫多大學的病毒學家穆巴雷卡 (Samira Mubareka) 說：「病毒正在鹿中進化，並且與我們在人類中明顯看到的進化不同」。

目前尚也沒有證據表明白尾鹿身上的毒株在人群中傳播，也未證明其對人群構成任何進一步風險。初步的實驗室實驗表明，該毒株不太可能逃避人類抗體。加拿大公共衛生機構表示，目前並沒有跡象表明該毒株在人群中傳播，這可能是一起「孤立病例」。

不久前，美國賓州亦曾發現白尾鹿感染新冠病毒的案例。