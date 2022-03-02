烏克蘭局勢｜北溪2號天然氣管道公司考慮申請破產

建造從俄羅斯到德國的北溪2號天然氣管道的瑞士公司——北溪2號天然氣管道公司（Nord Stream 2 AG）正在考慮申請破產。



據英媒3月1日報道，兩名知情人士表示，該公司試圖在美國實施其他制裁、停止與之交易的最後期限之前，解決索賠問題。

上周（2月21日當周），在俄羅斯承認了烏克蘭東部的兩個分離地區，並對烏克蘭採取軍事行動後，美國對該瑞士公司進行了制裁，這引發西方國家的經濟制裁浪潮。

北溪2號天然氣管道公司在瑞士註冊，俄羅斯國有天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）是該公司的唯一股東。

該公司2021年完成這一耗資110億美元的項目，旨在將從俄羅斯向德國輸送天然氣的能力提高一倍。

由於有關潛在破產的談判是保密的，這兩名知情人士表示，北溪2號天然氣管道公司一直在與一位財務顧問合作，以清算其部分債務，並可能最快於本周在瑞士法院正式啟動破產程序。

北溪2號這條1230公里（約767英里）長的管道遲遲未開始商業運營，因為它需要等待德國的認證。

當地時間2月22日，德國總理朔爾茨宣布，在俄烏衝突升級的背景下，德國政府將暫時停止北溪2號天然氣管道的審批程序。

美國財政部外國資產控制辦公室於2月23日發布行政命令，授權在3月2日前「結束涉及北溪2號天然氣管道公司的交易」，並禁止「北溪2號天然氣管道公司直接或間接擁有50%或以上權益的實體」。