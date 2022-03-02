中國外交部：中俄雙方將繼續開展正常的貿易合作

中國外交部發言人汪文斌3月2日主持例行記者會。有記者提問，中國會不會繼續購買俄羅斯的天然氣？目前西方國家都在制裁俄羅斯，中國如果繼續與俄羅斯進行正常貿易的話，是否對中方有影響？

汪文斌說，部門已經多次回答過這個問題，他也願意再次重申，中方堅決反對任何非法單邊制裁，制裁從來不是解決問題的根本有效途徑，只會對相關國家的經濟和民生帶來嚴重困難，進一步加劇分裂和對抗。他稱中方要求有關方面在處理烏克蘭問題和對俄關係時不得損害中方和其他方面的正當權益。中俄雙方將繼續本着相互尊重、平等互利精神，開展正常的貿易合作。

2011年以來，美國對俄國實施的制裁數量超過 100 多次，「但是我們大家可以心平氣和的去想一想或者討論一下，美方的制裁解決問題了嗎？世界因為美方的制裁變得更好了嗎？烏克蘭問題會由於美方對俄羅斯實施制裁而自然而然得到解決嗎？歐洲的安全會由於美方對俄制裁而變得更有保障嗎？」

外交部發言人華春瑩表示，希望各國能認真思考，努力透過對話和協商來解決問題。

華春瑩23日主持例行記者會時，有法新社記者提問說，一些國家和國際組織對俄羅斯實施制裁，中方會這麼做嗎？

她稱中國政府的立場是認為制裁從來都不是解決問題的根本有效途徑，中方一貫反對任何非法的單邊制裁。她稱大家可以看一下，根據美國財政部自己公布的數據，在過去20年裏，美國實施的制裁數量比以前增長了10倍，美國上一屆總統任期內實施的制裁高達了3800多項，也就是說平均每天都要三次揮舞着制裁的大棒。她稱，2011年以來，美國對俄羅斯實施的制裁已經超過了100多次，但是大家可以心平氣和的去想一想或者討論一下，美方的制裁解決問題了嗎？世界因為美方的制裁變得更好了嗎？烏克蘭問題會由於美方對俄羅斯實施制裁而自然而然得到解決嗎？歐洲的安全會由於美方對俄制裁而變得更有保障嗎？