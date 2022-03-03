聯合國大會緊急特別會議：要求俄羅斯「立即、徹底、無條件」撤軍

當地時間3月2日周三，聯合國大會召開第11次緊急特別會議（ESS，Emergency Special Session），是為1997年以來的首次緊急特別會議。成員進行投票表決，通過了由烏克蘭等超過90國共同提交的烏克蘭局勢決議草案。

此次投票中141票支持、5票反對，35票棄權。由於支持票超過有效票三分之二，因此決議草案通過。5張反對票來自俄羅斯、敘利亞、白羅斯、朝鮮、厄立特里亞。

在投票表決前，從2月28日開始，第76屆聯大主席沙希德（Abdulla Shahid）、聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）和122個國家和組織代表做了發言。聯合國秘書長呼籲立即停火，並保障人道主義援助的進行。俄烏兩國曾在大會上針鋒相對，互相指責。

相較於更為有影響力的聯合國安理會會議決議，聯合國大會決議除部分涉聯合國自身運行項目外，對會員國沒有法律約束力。

2月25日，聯合國安理會曾就美國及阿爾巴尼亞提交的烏克蘭局勢決議草案進行投票，由於常任理事國俄羅斯反對，該決議草案遭否決。隨後2月27日，安理會投票決定，要求聯合國大會召開緊急特別會議。

與先前安理會遭否決草案相比，3月2日新通過的聯大決議除了要求俄羅斯「立即、徹底、無條件」從烏克蘭撤軍外，還加入了針對白羅斯的相關條文。