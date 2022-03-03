歐盟考慮納入烏克蘭　土耳其總統埃爾多安：應一視同仁

3月1日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）喊話歐盟，要求該組織在考慮擴員的時候，應對土耳其和烏克蘭一視同仁。



2月28日，烏克蘭總理澤連斯基（Volodymyr Zelensky）正式簽署烏克蘭申請加入歐盟的文件。歐盟擴員需要得到歐盟現有成員國的一致同意。澤連斯基較早前亦發表講話，呼籲歐盟啟動特殊程序，立即同意烏克蘭加入歐盟。

歐盟委員會副主席希納斯（Margaritis Schinas）於當地時間3月1日表示，烏克蘭加入歐盟的申請得到廣泛支持。他相信當歐洲領導人下次會晤時，便將決定建立日程，從而允許烏克蘭以「盡快」的速度加入歐盟。

3月1日，歐洲議會637位議員（共705人）投票通過一項決議，呼籲歐盟機構「努力授予」（to work towards granting）烏克蘭歐盟候選國的地位。

據土耳其《每日晨報》報導，土耳其總統埃爾多安在3月1日出席新聞發佈會，在被記者問及烏克蘭申請加入歐盟的問題時表示，土耳其欣賞歐盟為讓烏克蘭加入該組織所做的努力，土耳其將支持北約和歐盟的「任何擴大行為」，但歐盟應該在土耳其申請加入事宜上「一視同仁」。他問道「若有人攻擊土耳其，歐盟會把土耳其的申請列入議程嗎？」

土耳其於1952年加入北約，1987年申請加入歐盟，數十年來一直是歐盟候選國，並於2005年啟動加入歐盟的談判，但談判因為某些問題而陷入僵局。