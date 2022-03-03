加密貨幣或成俄羅斯繞過SWIFT制裁工具　美歐考慮禁用

美國和歐盟正在考慮對加密貨幣實施制裁，以防止俄羅斯使用加密貨幣繞過對其部分銀行實施的SWIFT制裁。

彭博社3月2日消息，有知情人士稱，美國政府已經向網路上的加密貨幣交易所提出要求，希望後者可以確保被美國和西方制裁的俄羅斯人無法通過加密貨幣來躲避制裁。

彭博社稱，該要求是白宮國家安全委員會和美國財政部向幾家大型加密貨幣交易所提出的，希望這些加密貨幣交易所制止俄羅斯方面用加密貨幣躲避美國製裁的嘗試。

根據加密數據提供商Kaiko的統計數據，自2月24日俄羅斯出兵烏克蘭以來，以俄羅斯盧布和烏克蘭格里夫納的比特幣交易量均飆升至數月來的最高水平。這可能是烏克蘭要求所有頂級加密貨幣交易所禁止俄羅斯用户的部分原因——這一請求已被許多主要參與者拒絕，他們認為這樣的舉動將違背加密貨幣存在的真正理由。

起初美國對此不以為意，一位美國官員指出，俄羅斯及其富人很難大量使用加密貨幣來逃避制裁。這位官員說：

「你不能用加密貨幣來管理G20經濟體。一個經濟體中的大型銀行需要真正的流動性，用虛擬貨幣進行大型交易很可能既速度緩慢，又成本高昂。」

而據《環球時報》報道：但很快，美國CNN和紐約時報等主流媒體就提醒歐美政府說，俄羅斯可以利用比特幣等加密貨幣「輕鬆」地躲過制裁。因為美歐的制裁是依靠銀行來進行的，而加密貨幣則是一種去中心化的，完全與銀行無關的虛擬貨幣，其交易是通過區塊鏈而不是全球銀行系統來進行的。而且加密貨幣在俄羅斯也開始逐漸受到青睞。

根據Google的搜索結果，俄羅斯和烏克蘭對全球最大加密貨幣交易所「幣安」（Binance）的搜索量有所上升。

一位美國的反洗錢專家更表示，只要俄羅斯願意，該國可以通過加密貨幣來繞開歐美幾乎所有的制裁。

在美國之外，據英國金融時報，歐盟財長和其他官員也在周三討論了加密貨幣可能被用來規避制裁的風險。歐央行行長拉加德在視頻電話會議中推動採取行動。法國財長布魯諾·勒梅爾（Bruno Le Maire）在會後表示，正在考慮採取措施「進一步提高制裁的有效性」，並避免任何規避措施——包括通過加密貨幣。預計該委員會將考慮處理該問題的提案。

英國議員也對加密貨幣被用來逃避或破壞制裁的風險做出了回應。「我們正在考慮英國及其盟友如何防止加密資產成為逃避制裁的漏洞，」英國政府黨鞭Baroness Penn周三在上議院表示。

英國國會議員、外交事務委員會主席Tom Tugendhat和保守黨同行Sarfraz勳爵本周致信英國金融市場行為監管局（FCA），敦促就制裁機制向加密公司發布新的指導意見。

除了加密貨幣，還有數字盧布

雖然很多人都在關注比特幣在幫助逃避制裁方面的可能性，但很多分析師表示，更大的問題是，受制裁的參與者對央行數字貨幣（cbdc）所做的事情。

同樣因為去中心化的屬性，數字貨幣也被認為是抗制裁的。

俄羅斯央行在2020年10月發布了一份「數字盧布」的諮詢文件，俄羅斯央行行長Elvira Nabiullina表示，俄羅斯計劃在今年推出原型並進行試點。

數字盧布將是俄羅斯國家貨幣的虛擬版本，類似於中國的數字人民幣，將由俄羅斯銀行集中控制，並使用某種形式的分佈式賬本技術。

最初宣佈這一消息時，莫斯科的一家報紙援引官員的話稱，數字盧布既能減少對美元的依賴，也能減輕受到制裁的風險。

早在俄羅斯出兵烏克蘭之前，美國財政部前官員格林沃爾德（Michael Greenwald）就對CNBC表示，數字盧布可能會給美國帶來問題。

他說：「讓我擔心的是，俄羅斯、中國和伊朗是否都創建了在美元之外運作的央行數字貨幣，而其他國家也會效仿。那會令人震驚。」