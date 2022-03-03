岸田文雄：關注俄羅斯進攻烏克蘭對台海局勢影響

日本首相岸田文雄3月2日發表講話，關注俄羅斯進攻烏克蘭對台海局勢的影響，回應日本是否應該擁有「對敵基地攻擊能力」。



據日本共同社3月2日報道，岸田文雄在3月2日的日本參議院預算委員會上提到，俄羅斯進攻烏克蘭是動搖國際秩序根基的行為，將關注此事對台灣海峽局勢的影響。

考慮到中國的動向，岸田文雄稱：「在亞洲太平洋地區，尤其是東亞，不能允許此次這種憑藉力量改變現狀的做法。台灣海峽的和平穩定對日本的安全和國際社會的穩定而言十分重要。」

岸田文雄3月2日還以中國試圖改變東海與南海現狀為由表達危機感稱：「安全保障形勢的嚴峻正在快速加劇，該地區是美中競爭的最前線。」

關於日本政府討論的是否應該擁有「對敵基地攻擊能力」，岸田文雄稱，將在日本憲法和國際法的範圍內，維持與美國的責任分工並推進討論。「不是抱着擁有能夠殲滅對方國家並開展全面戰爭的軍事力量的想法，來進行討論。」

在這之前，日本防衛相岸信夫圍繞日本政府探討是否應該擁有的「對敵基地攻擊能力」表示，「不排除」日本自衛隊飛機進入對方領空並轟炸軍事據點的選項。