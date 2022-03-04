德國經濟部長：反對禁止進口俄羅斯能源　歐盟降低經濟增速預期

據德國之聲報道，當地時間3月3日，德國聯邦副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示，反對禁止從俄羅斯進口化石能源產品，稱相關禁令將危及德國的社會和平。

哈貝克稱，「我不會主張禁止進口俄羅斯化石燃料，我甚至會反對」。他表示，德國必須擺脫對俄羅斯能源的依賴，他很遺憾，但至少短期內，德國還是必須從俄羅斯進口能源。

哈貝克表示，德國聯邦政府將繼續保持從俄羅斯獲得能源的渠道暢通，稱「我們需要這些能源供應來維持德國的價格穩定和能源安全」，供應短缺可能會威脅到德國的社會凝聚力。

與此同時，他認為德國將在很長一段時間內都面臨能源價格上漲的情況，不過眼下這種價格「急劇上漲」的情況不會是永久性的。

哈貝克表示，很擔心制裁和戰爭對德國經濟的影響，原本預期德國經濟可以在今年晚些時候恢復到疫情前的水平，如今這已無可能。

另一方面，歐盟各財長在不到一周的時間內，於3月2日召開第二次會議，權衡烏克蘭局勢對歐洲造成的潛在影響，重新計算不到一個月前做出的經濟預測。歐盟委員會2月曾預測歐盟的GDP增速將從2021年的5.3%放緩至今年的4%和2023年的2.8%。

歐盟高級專員於2日表示，這些數據過於樂觀，因為烏克蘭的衝突可能會引發能源價格上漲、金融市場動盪、供應鏈瓶頸和消費者信心減弱。